Torna la spesa di Nova Coop e il carrello si riempie di solidarietà

Sabato 15 ottobre, in 50 punti vendita della rete Nova Coop torna la raccolta “Dona la Spesa” per raccogliere prodotti alimentari a lunga conservazione e beni di prima necessità da destinare alle persone che vivono in condizioni di disagio economico. L’iniziativa nell’ultima edizione ha consentito di raccogliere beni per un valore pari a 100.000 mila euro. In alta Lombardia l’iniziativa coinvolgerà i punti vendita di Luino, Tradate e Castano Primo. I beneficiari saranno, la Croce Rossa Italiana comitato di Luino e Valli, la Casa della Città Solidale APS, la Caritas Parrocchiale di Castano Primo.

Come d’abitudine la raccolta sarà indirizzata in ogni punto vendita a una realtà del terzo settore del territorio, alla quale verrà immediatamente devoluto l’intero ricavato. Il punto di raccolta delle donazioni all’ingresso del negozio verrà presidiato per tutto il giorno dai soci del Presidio Soci Coop locale e dai volontari dell’associazione beneficiaria, che forniranno indicazioni utili su come donare.

I beni più adatti alla raccolta sono i prodotti alimentari a lunga conservazione come pasta, olio, riso, tonno, legumi in scatola, farina, sughi, zucchero, sale, biscotti, marmellate, latte, cereali, merendine, cioccolato, alimenti per la prima infanzia, pannolini, sapone per piatti e prodotti per l’igiene personale.

Nova Coop rinnova così il patto di collaborazione con le associazioni di volontariato, le onlus e le istituzioni locali impegnate quotidianamente nell’offrire aiuto a chi ne ha più bisogno. Le raccolte di “Dona la Spesa” si affiancano ad altre iniziative continuative che la cooperativa conduce durante l’anno, sempre legate al binomio cibo e solidarietà, e alle due edizioni speciali della stessa raccolta dedicate rispettivamente alla spesa per gli amici animali e a quella per il ritorno a scuola.

Carlo Ghisoni, Direttore Politiche Sociali Nova Coop dichiara: «Siamo alla vigilia di un inverno che si annuncia particolarmente duro e, mentre il tema del rincaro dell’energia occupa il dibattito pubblico e le preoccupazioni di tutti noi, non dobbiamo sottovalutare l’effetto inflattivo che avrà sull’intero paniere della spesa e le difficoltà ancora maggiori che questi rincari genereranno per le persone che già si trovavano in difficoltà. Come Nova Coop stiamo facendo la nostra parte ogni giorno, caricandoci parte significativa degli incrementi di prezzo sui beni alimentari e di prima necessità richiesti dal settore agroalimentare ma è con iniziative come ‘Dona la Spesa’ che possiamo fare tutti insieme qualcosa di più per garantire pasti regolari e un’alimentazione equilibrata a chi ha già poco».