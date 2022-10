Troppe aggressioni, sciopero di metro e tram a Milano martedì 11 ottobre

I lavoratori dell’Atm di Milano incrociano le braccia: uno sciopero per chiedere risposte certe contro i rischi legati alle numerose aggressioni avvenute sui mezzi e nel metrò.

Lo sciopero è in programma martedì 11 ottobre, dalle 8.45 alle 15 e arriva dopo una raffica di episodi di aggressione, sei in pochi giorni.

È stato indetto dalla maggior parte delle componenti sindacali di categoria: Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Ugl Autoferrotranvieri e sindacato autonomo Orsa.

“Ora basta, non è più tempo solo di parole e buoni propositi” dice la Filt-Cgil in una nota. “Chiediamo un intervento concreto e sinergico che coinvolga il legislatore, le istituzioni e il Gruppo Atm a tutela della sicurezza e dell’incolumità delle lavoratrici e dei lavoratori. Anche gli utenti cominciano a considerare il mezzo pubblico un trasporto non più sicuro soprattutto per gli episodi di violenza e aggressione che si verificano ad opera della microcriminalità a bordo dei mezzi”.