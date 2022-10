Un manuale contro il carovita, la presentazione a Busto Arsizio e a Rescaldina

Le autrici di Spending review della vita quotidiana incontrano i lettori in cerca di consigli per risparmiare in un periodo storico che richiede sacrifici anche nella quotidianità

Un manuale per combattere il carovita? C’è. E’ intitolato Spending review della vita quotidiana, Piccola guida al risparmio leggero (edizioni Ultra). L’hanno scritto Lia Sabbadini e Mirella Zocchi, che, amiche da una vita, vi hanno profuso la loro esperienza pluridecennale di gestione della casa.

Uscito il 2 settembre per le edizioni Ultra, il libro sarà presentato il 20 ottobre alle 18 presso la libreria Ubik di Busto Arsizio. La guida – tutt’altro che piccola, visto che conta 280 pagine – è percorsa dall’idea che le abitudini che fanno bene al portafogli fanno altrettanto bene all’ambiente, e che per spendere meno e meglio ci vogliono attenzione alla sostenibilità, creatività, condivisione. Temi, problemi e soluzioni di grande attualità dunque.

«Nel nostro libro – precisa Mirella Zocchi – parliamo di spese per gli alimenti, per la casa, per la persona, per la cultura, per gli animali domestici e per l’orto. Naturalmente non manca un intero capitolo dedicato al risparmio energetico».

«In più – continua Lia – dedichiamo molto spazio al digitale, a siti e ad app utilissimi per spendere in modo consapevole e non da tutti conosciuti».

Quella di giovedì 20 è la prima presentazione. Subito dopo, il 22 ottobre, le autrici saranno a Rescaldina, presso la Biblioteca (ore 11), con Carla Pinna. Culmine del tour sarà il 20 novembre, quando il libro verrà presentato alla Fabbrica del Vapore di Milano in occasione di Bookcity.