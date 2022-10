A Varese proseguono i controlli preventivi sulle procedure legate al PNRR

Proseguono le attività congiunte del Comune e della Guardia di Finanza di Varese per far sì che vengano garantiti, nel pieno rispetto dei principi di legalità, trasparenza ed efficienza, gli investimenti che ricadono sul territorio varesino grazie ai fondi di ripresa e resilienza.

Le attività congiunte prevedono lo svolgersi di costanti controlli amministrativi, attraverso verifiche su banche dati a livello nazionale e internazionale, per contrastare gli illeciti in materia di spesa pubblica e prevenire in questo modo fenomeni di criminalità.

Dopo la firma del documento ci sono stati diversi incontri tra l’amministrazione comunale e la Guardia di Finanza che proseguiranno anche nei prossimi mesi, per elaborare le iniziative di controllo secondo i principi contenuti nell’accordo ed in prospettiva anche in caso di sub-appalti, condividendo informazioni e metodi per poter prevenire fenomeni di infiltrazioni e reati economico-finanziari.

In concreto, gli Uffici tecnici del Comune hanno fornito tali dati alla Guardia di Finanza che con il Nucleo di polizia economico-finanziaria alla sede ha già portato a termine specifiche attività di analisi di rischio, tramite l’informatica operativa in uso al Corpo, nei confronti di 20 operatori economici inerenti 4 distinte procedure relative all’esecuzione di progettualità per importi di gara complessivamente superiori ai 12 milioni di euro, segnalandone gli esiti alla stazione appaltante.

L’obiettivo del Comune di Varese quindi è di sostenere le proprie strutture amministrative locali nella selezione dei contraenti per garantire la corretta attuazione degli interventi proposti dal citato Ente locale e finanziati dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza.