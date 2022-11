A Cassano Magnago inizia la raccolta di scatole solidali di Natale

Vista la persistente situazione di estrema incertezza internazionale che ha causato aumenti dei prezzi dell’energia e dei generei alimentari, anche per l’anno 2022 all’avvicinarsi delle festività natalizie, l’Associazione Casaringhio Aps ha deciso di riproporre l’iniziativa delle “Scatole Solidali per i Bisognosi” per portare ristoro fisico e morale alle persone svantaggiate presenti nella provincia di Varese e nell’Alto Milanese.

La prima novità di quest’anno è l’allargamento del raggio solidale alle popolazioni dell’Ucraina sottoposte alle privazioni del conflitto ancora in corso, infatti parte del materiale raccolto sarà spedito direttamente nel Paese grazie a Yuri, trasportatore ufficiale dell’ambasciata.

La seconda novità è la possibilità di realizzare la propria scatola solidale direttamente presso la sede legnanese di Casaringhio Aps utilizzando il materiale sfuso raccolto. Questa iniziativa vuole favorire l’incontro e la collaborazione tra persone che per svariati motivi non siano nelle condizioni di provvedere autonomamente alla realizzazione dei pacchetti.

Tutte le scatole donate saranno consegnate direttamente alle persone bisognose seguite da Casaringhio e alle Famiglie dei detenuti oltre che alle Associazioni territoriali dedite alla solidarietà e al sostegno come Conoscere è vita, Associazione Passaparola, Progetto fantasia, City Angels Busto Arsizio, La Finestra Del Sole

Per gli orari e ogni ulteriore informazione si raccomanda di chiamare il numero +39 345 782 4030

Tramite la collaborazione tra la presidente di Casaringhio Aps, Sara Vega con il capogruppo di Maggioranza relativa Andrea Pisani e l’amministrazione, che ha patrocinato l’iniziativa, i punti di raccolta, a partire da martedì 22 novembre fino al 17 dicembre, nella Città di Cassano Magnago saranno presso le seguenti attività:

Ever Baby in via V. Monti, 24 Lun-Ven 15.00-19.00

KM Hair, Beauty & Barber in via Mazzini, 25 Mar-Gio-Sab 9.00-18.00, Mer 13.00-20.00, Ven 9.00-19.00

( Visto il periodo di Festività suggeriamo di consultare le singole pagine Facebook delle Attività per verificare eventuali cambiamenti d’orario )

Tutto il materiale raccolto sarà successivamente trasferito nel centro di raccolta dell’Associazione dai Volontari per essere distribuito agli Utenti designati e spedito verso l’Ucraina.

Il Capogruppo di Maggioranza relativa Andrea Pisani ha aggiunto: “sono felice di poter riproporre questa iniziativa di solidarietà ai nostri Cittadini anche per il Natale 2022.

Il mio personale ringraziamento e quello di tutta l’amministrazione va alle Attività che hanno deciso di proporsi come punto di raccolta per la sensibilità e la disponibilità dimostrata in questo anno ancora difficile per il commercio, stretto tra inflazione e rincaro dei prezzi energetici, che rivela come il business conviva con l’attenzione verso chi ha bisogno.

La nostra Città è da sempre interessata a collaborare con le Realtà Associative che si prodighino per aiutare il Prossimo quando si trova in stato di difficoltà.”

Istruzioni Operative:

Prendi una scatola delle scarpe e mettici dentro 1 cosa calda (guanti, sciarpa, cappellino, maglione, coperta ecc.), 1 prodotto alimentare, 1 passatempo (libro, rivista, sudoku, matite ecc.), 1 prodotto per l’igiene (crema, bagno schiuma, profumo ecc.) e 1 biglietto gentile… perché le parole valgono anche più degli oggetti!

Qualche precisazione:

SCATOLA UOMO/DONNA:

La Cosa Calda e il Passatempo: possono essere “usati” ma in buono stato

Un prodotto alimentare: Cibo non deperibile e nuovo

Il Prodotto per l’igiene: Deve essere nuovo…non penso vi piacerebbe ricevere un bagno schiuma a metà)

Il Biglietto Gentile: forse la cosa che scalderà di più il cuore di chi aprirà la vostra scatola!

SCATOLA BIMBO:

La Cosa Calda e il Passatempo: possono essere “usati” ma in buono stato – indicare sempre età e sesso sulla scatola

Un prodotto alimentare: Caramelle sarebbero apprezzatissime

Il Prodotto d’igiene: Un dentifricio o uno spazzolino per bambini ecc.

Il Biglietto Gentile: Un disegno fatto dal vostro bambino potrebbe essere un bellissimo pensiero

Incarta la scatola, decorala e scrivi in un angolo a chi è destinato il dono: donna, uomo o bambino/a (aggiungere fascia età)

Ovviamente una famiglia può preparare più di una scatola.

Raccomandiamo di indicare sempre se il contenuto è destinato a Mascio e Femmina e per i Bambini mettendo l’età

Usate il vostro Cuore e la Fantasia e godetevi questo momento che riscalderà l’anima a voi e ai nostri utenti nel ricevere tanta attenzione durante il periodo Natalizio.