Al via giovedì la Milano Digital Week

Al via domani (giovedì) la quinta edizione Milano Digital Week, la più grande manifestazione italiana dedicata all’educazione, alla cultura e all’innovazione digitale – promossa dal Comune di Milano e realizzata da IAB Italia, Cariplo Factory e Hublab, con il sostegno del main partner Intesa Sanpaolo.

Cinque giorni in calendario, da domani 10 novembre a lunedì 14 novembre con oltre 400 eventi in presenza aperti alla città: il tema è Lo Sviluppo dei Limiti, pensato in occasione del cinquantesimo anniversario della ricerca proposta dal Club di Roma nel 1972 e realizzata da ricercatrici e ricercatori del MIT (Massachusetts Institute of Technology) di Boston “I Limiti allo Sviluppo”, prima critica “ecologica” del modello di produzione occidentale in continua espansione.

Highlights giovedì 10 novembre

Presentazione del Manifesto del Board per l’Innovazione Tecnologica e la Trasformazione Digitale

con la presenza del Sindaco di Milano, Giuseppe Sala

ore 11.00 – Sala Alessi Palzzo Marino

Un momento di riflessione alta sul ruolo del digitale e lo sviluppo dei limiti per una città e un pianeta condivisi. A seguire l’illustrazione del progetto Cyber Secure City, che metterà a disposizione informazioni tecniche sugli attacchi informatici e condividerà specifici patch di sicurezza, in un’ottica di prevenzione e difesa per le aziende, oltre che informazioni e corsi di formazione per tutti, calibrati su vari livelli di approfondimento. Nel pomeriggio invece si affronta il tema degli Open Data del Comune di Milano, patrimonio di informazioni online consultabili e utilizzabili da tutti che fa da base alla strategia di open government di Palazzo Marino e allo sviluppo di app e servizi digitali per la città.

Info e programma completo su milanodigitalweek.com

Highlights giovedì 10 novembre

Algoritmi e informazione: vale il compromesso?

ore 15.00 – Copernico Centrale

Oggi il mondo dell’informazione vive della visibilità sui social, che portano traffico e fatturato. Ma sui social, a dominare, sono algoritmi che spesso non distinguono tra buon giornalismo, fake news e titoli sensazionalistici. Come possiamo davvero superare i limiti degli algoritmi? Ne parlano i responsabili di testate giornalistiche che devono la propria fortuna proprio al digitale: Il Fatto Quotidiano con Vincent Russo, Wired con Luca Zurloni, Open con David Puente e Will Media.

NFT. L’oggetto digitale più concreto del metaverso

ore 16.30 – Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Tra le tante innovazioni legate al Metaverso, gli NFT (Non Fungible Token) sono un oggetto tecnologico sempre più importante nella relazione tra sport-brand e fruitori. Il workshop illustrerà le potenzialità degli NFT nel rapporto con sport fan e brand lovers. A partire da alcune case si discuterà delle potenzialità, ma anche dei vincoli legali degli NFT.

Enhanced city: pratiche digitali per la cittadinanza attiva

ore 17.00 – Fastweb Headquarter, Piazza Adriano Olivetti

Conferenza orfanizzata da NABA – Nuova Accademia delle Arti, in collaborazione con Fastweb. Milano, grazie all’impatto delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, diventa sempre di più città interconnessa, aprendo scenari possibili e innovativi in cui le amministrazioni territoriali possono integrare formazione, ricerca e sviluppo per allargare la partecipazione pubblica e offrire nuovi servizi ai propri cittadini. Intervengono Patrizia Moschella – NABA Area Leader Graphic and Communication, Fabio Pelagalli – NABA Course Leader Biennio Specialistico in User Experience Design, Paolo Atzori – Interaction Designer, Docente NABA, Guido Arnone, Direzione Innovazione Tecnologica e Digitale del Comune di Milano, Natale Carapellese, Presidente del Municipio 5, Mattia Cugini, Assessore all’Urbanistica, Edilizia, Demanio e spazio pubblico, Verde, Arredo urbano, Ambiente, Mobilità – Municipio 5.

Casa Emergency

ore 18.30 – via Santa Croce

Casa Emergency apre le porte ai cittadini per vivere l’esperienza di un tour virtuale nell’ospedale pediatrico realizzato da Renzo Piano in Uganda. Un ospedale innovativo e rispettoso dell’ambiente frutto dell’amicizia tra l’architetto di fama internazionale e il fondatore di Emergency Gino Strada. A raccontare il progetto Guido Geminiano, CEO dell’agenzia Impersive, che ha creato l’infrastruttura multimediale.

Being Human

Epipla Gallery – via Sant’Antonio 2

con WalkWays, un progetto di video installazione/NFT, a cura di Bruna Rotunno, che nasce durante la Pandemia 2020 a Milano. Girando e fotografando la città in un tempo sospeso e surreale, ho percepito la presenza di squarci di Natura, preesistenti allo spazio urbano. L’assenza dell’essere umano dal landscape metropolitano ha permesso al videoscape degli elementi naturali di manifestarsi in finestre che ci offrono la possibilità di ritrovare consapevolezza, di camminare ancora nella matrice originale e ad essa restare connessi attraverso questi passaggi visionari ma altrettanto reali.

Bookcity Milano Papers – PAMELA PAUL | DOPO L’INTERNET

online ore 18.30

Milano Digital Week collabora, inoltre, alla produzione e alla promozione del progetto Bookcity Milano Papers offrendo un palinsesto digitale di confronto (a partire dal 9 novembre, tutti i giorni fino al 15 novembre) con autori internazionali sulle varie sfaccettature della cosiddetta vita ibrida, come chiave tematica attraverso cui osservare la complessità e l’ambiguità del tempo presente.

Pamela Paul è giornalista e scrittrice. Editor di The New York Times Book Review e editorialista di The New York Times, ha collaborato con le riviste Time e The Economist. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo My Life with Bob (2018), How to Raise a Reader (2019), Pornified (2021) e il libro per bambini Rectangle Time (2021).

Massimo Popolizio: Il rapporto sui limiti dello sviluppo, 50 anni dopo

ore 19.00 Aula Magna Università Cattolica di Milano

Un invito a teatro aperto a tutta la città con Massimo Popolizio – noto attore del panorama teatrale italiano – che interpreta il testo tratto dalla ricerca del MIT “I Limiti dello Sviluppo” del 1972, scritto da un gruppo di giovani scienziati del MIT di Boston, su progetto del Club di Roma. È un libro scarno, composto per lo più di grafici e tabelle che non sembra destinato a uscire dall’ambito specialistico. Invece, di lì a poco, diventerà un caso editoriale, culturale e politico di risonanza planetaria, rappresentando una prima critica ‘ecologica’ del modello di produzione occidentale in continua espansione. Il Rapporto annunciava che l’umanità era in una situazione difficile e lanciava un monito: in un mondo finito, una crescita infinita è impossibile. Attore e regista teatrale, cresciuto nella scuola di Luca Ronconi, particolarmente sensibile alle tematiche sociali, Popolizio è in scena al Teatro Strehler da molti mesi con lo spettacolo M. Il figlio del secolo, tratto dal libro di Antonio Scurati con cui ha raccolto e sta ancora raccogliendo un vastissimo consenso di pubblico e molta attenzione dalla stampa.