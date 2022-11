Alessandro Barbaglia all’Isis di Luino per presentare il suo nuovo libro: “La mossa del matto”

“Cosa succede a chi rifiuta il mondo per giocare solo a scacchi se poi gli scacchi lo fanno diventare campione del mondo?”

Lunedì 7 novembre 2022 il noto autore novarese Alessandro Barbaglia è tornato, com’è ormai consuetudine, all’interno dello spazio del Laboratorio letterario, tra le aule dell’I.S.I.S Città di Luino “Carlo Volontè” per presentare la sua ultima fatica “La mossa del matto” -romanzo edito da Mondadori nel luglio 2022- che vede come protagonista il celebre campione di scacchi americano Bobby Fischer in sfida contro il pluricampione russo Boris SPasskij.

Il romanzo non è solo un viaggio tra i segreti dell’epica finale di coppa del mondo di scacchi di Reykjavik del 1972, ma è uno scavo psicologico all’interno della complicata natura dello strano Bobby e, nello stesso tempo, un piacevole percorso tra le trame dei noti poemi omerici e, in particolar modo, un prezioso raffronto con le due figure epiche di Achille (Bobby) e Ulisse (Boris), alle quali i due celebri scacchisti vengono costantemente paragonati. Oltre a questi gradevoli confronti, interessanti sono i rimandi ad alcuni estratti autobiografici dello scrittore piemontese, che permettono di comprendere, quasi totalmente, la passione di Barbaglia per il sensazionale mondo degli scatti e per la camaleontica figura di Bobby Fischer.

Dopo aver già gustato le precedenti opere, nel dettaglio La locanda dell’ultima solitudine, L’atlante

dell’invisibile, Nella balena, Scacco matto tra le stelle (vincitore del prestigioso premio Strega ragazzi) e

Storie vere al 97% , i giovani alunni dell’Isis di Luino sono rimasti particolarmente affascinati dal racconto di questa ultima storia. L’evento, infatti, avrà una ricaduta sulle attività didattiche d’italiano, di storia e sul percorso trasversale di ed. civica.