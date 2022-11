All’Insubria un corso di formazione per assistenti d’infanzia

All’Università dell’Insubria riaprono le iscrizioni al corso di formazione per assistenti d’infanzia. L’iniziativa rientra nel progetto Comunicare e interagire coi minori, ed è rivolta a coloro che vogliono lavorare coi più giovani in ambito educativo, scolastico, sportivo, musicale e sociosanitario.

Il corso si svolgerà in tre date: sabato 26 novembre (online 9:00-13:00 e 14.00-18:00), sabato 3 dicembre (online 9:00-13:00 e 14.00-18:00) e l’esame finale il venerdì 9 dicembre dalle 18 alle 20 in presenza. Potrà partecipare all’esame solo chi ha seguito l’85% delle lezioni. Le iscrizioni sono aperte fino al 20 novembre e sono ammessi al massimo 60 partecipanti. È necessario il diploma di scuola superiore. Il costo da versare nel momento dell’immatricolazione è di 236 euro. L’attestato di partecipazione costa € 32 (diritti di bollo).

Gli argomenti del corso per assistenti d’infanzia

Le lezioni riguarderanno temi diversi, tra cui: relazioni tra soggetti implicati nel processo educativo: genitori, bambini e personale; come gestire le relazioni con i genitori; come gestire le relazioni con famiglie allogene; lineamenti di psicomotricità; sorveglianza, assistenza e comunicazione di équipe, sviluppo fisico, psicologico e pedagogico dei bambini e analisi delle aspettative genitoriali; il bambino al centro del processo di integrazione tramite il mezzo di comunicazione musicale.

Il corso è organizzato dal Dipartimento di Scienze umane e dell’Innovazione per il territorio – Disuit dell’Università dell’Insubria, i corsi di laurea triennale in Scienze della comunicazione e magistrale in Scienze e tecniche della comunicazione. La direttrice del corso è la docente Paola Biavaschi.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito dell’ateneo a questo link.