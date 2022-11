Alunni delle elementari in visita alla Cascina dei Poveri, Luogo del Cuore dei cittadini di Busto Arsizio

Se c’è un merito che va riconosciuto al Comitato Pro Cascina dei Poveri è quello di aver riacceso un faro importante su un luogo che stava finendo nel dimenticatoio, inghiottito dalla vegetazione spontanea. Il lavoro del comitato nell’ambito dei Luoghi del Cuore del Fai non si è mai fermato e ha messo in campo una serie di iniziative volte a tenere alta l’attenzione sulla cascina. Non da ultimo la serie di visite da parte di alunni delle scuole della città al sito.

Dal 7 novembre centinaia di bambini e bambine delle elementari dell’Istituto Comprensivo Sandro Pertini si sono recati presso la Cascina dei Poveri, un’uscita sul territorio per fare scoprire la storia del quartiere e della città. Prossimamente anche le scuole medie organizzeranno l’uscita.

una foto di classe del 1951 alle scuole elementari della cascina

La visita è guidata da alcuni componenti del Comitato che gratuitamente mettono a disposizione il loro tempo, spiegando per filo e per segno che cosa era la realtà di un tempo. A fine visita si rilascia una cartolina ricordo che annovera al suo recto una serie di aneddoti per focalizzare alcuni aspetti affrontati durante la spiegazione.

Finora bambini e bambine delle elementari si sono detti molto contenti e soddisfatti, hanno prodotto con le maestre disegni, elaborato pensierini, ma anche strutturato dei testi espositivi (i più grandi) che saranno pubblicati prossimamente in un libro scritto a quattro mani dall’architetto Alfredo Castiglioni e dal docente Tito Olivato.

Una strenna natalizia il cui obiettivo è fare memoria, sollecitando l’Amministrazione Comunale a prendersi sempre più a cuore lo sgtato della Cascina dei Poveri e dell’annesso Oratorio che oltre 4.000 cittadini hanno scelto come luogo del cuore del FAI.