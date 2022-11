La Cascina dei Poveri supera i 4 mila voti nella classifica dei Luoghi del Cuore e sale al 25esimo posto

Ha già raccolto oltre 4 mila voti, grazie alla caparbietà del professor Tito Olivato che ha anche creato un affiatato comitato in sua difesa, e ha scalato le posizioni della classifica dei Luoghi del Cuore del Fai salendo al 25esimo posto. Il complesso della quattrocentesca Cascina dei Poveri di Beata Giuliana a Busto Arsizio, che comprende anche la seicentesca chiesa di San Bernardino da Siena, è uno dei luoghi più votati tra quelli lombardi (quinto posto davanti alla villa Mirabellino del parco della Reggia di Monza) ma anche uno di quelli più a rischio per il prolungato stato di abbandono in cui versa.

Grazie al lavoro del comitato Pro Cascina dei Poveri, però, molte istituzioni si sono ricordate di questo bene da salvare a partire dalle scuole della città ( che, proprio in questi giorni, hanno iniziato una serie di visite di scolaresche del plesso Beata Giuliana Puricelli). Anche la politica ha iniziato a muovere qualche passo in direzione di una tutela maggiore di questo complesso di edifici con l’appello del consigliere comunale Gigi Farioli che ha chiesto di discuterne nell’ambito del progetto di nuovo ospedale unico che interesserà proprio l’area verde adiacente alla cascina.