Il Balletto di Milano in scena al Teatro Condominio di Gallarate

Il Balletto di Milano porta in scena al Teatro Condominio di Gallarate, venerdì 11 novembre h.21.00 due grandi successi del suo repertorio: “LA VIE EN ROSE/BOLERO” firmati da Adriana Mortelliti con la direzione artistica di Carlo Pesta. “La vie en rose” titola il primo atto sulle note di successi e interpreti francesi (Charles Aznavour, Edith Piaf, Jacques Brel, Yves Montand), che il giovane e numeroso corpo di ballo esegue alla perfezione tra suggestive pièces, interpretando storie di tutti i giorni. Il secondo atto è dedicato al celeberrimo “Boléro” di Maurice Ravel nell’esclusiva versione della Compagnia: non solo un gioco di seduzione, bensì l’eterna storia dell’’attrazione inevitabile verso un’altra persona, in un moltiplicarsi d’incontri. La dinamica coreografia, in perfetta sintonia con la musica, culmina fino al finale sensazionale. Dal 2010 questo spettacolo è tra le loro coreografie simbolo, rappresentato in tutta Europa e valso ad Adriana Mortelliti il “Premio Rieti Danza” come miglior coreografa. “La vie en Rose/Bolero” è infatti il titolo di punta del Balletto di Milano, che ogni volta registra il tutto esaurito in Italia come in Francia, Svizzera, Estonia e Russia, solo per citarne alcuni. Ambasciatore della danza italiana in tutto il mondo, considerato tra le realtà di maggior livello artistico, è riconosciuto e sostenuto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e titolare del “Riconoscimento di rilevanza regionale – Regione Lombardia” più il patrocinio del Comune di Milano, per i meriti del corpo di ballo formato da tanti giovani, appassionati e preparatissimi, meritevoli dei riconoscimenti di pubblico e critica unanimi.

Biglietti: poltronissima €32/30 ridotto, poltrona €30/26 ridotto, galleria €26/22 ridotto.

Orari biglietteria teatro: giovedì dalle 17 alle 19, sabato dalle 10 alle 12, e un’ora prima di ogni evento. On line: www.ticketone.it (scelta immediata posti) o su www.melarido.store (posti assegnati al ricevimento dell’ordine e saldo, fra i migliori invenduti). Gli stessi, comunicati via E-mail, si ritirano la sera dello spettacolo.