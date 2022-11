Brase stregato dai tifosi di Varese. “Il palazzetto più bello d’Italia”

BRASE 1

.

«È stata una partita molto combattuta da tutte e due la squadre fino alla fine. All’inizio siamo partiti un po’ lenti nel primo quarto ma poi siamo riusciti a metterci in ritmo.

Devo dare credito a tutti i miei giocatori che oltre a lavorare sul proprio ruolo in campo, sono riusciti ad aiutarsi a vicenda costruendo delle ottime cose per portare a casa la vittoria. Ultima ma non per importanza, devo fare i complimenti al nostro pubblico che ci sostiene sempre in modo fantastico. Posso dire che il nostro palazzetto è il più caldo e il più bello in cui giocare di tutta Italia».

BRASE 2

«I ragazzi hanno giocato molte bene di squadra e anche nei momenti di continuo cambio inerzia, hanno saputo gestire ogni possesso con una scelta perfetta delle giocate.

Come detto precedentemente sono molto orgoglioso di loro, un gruppo molto unito che si aiuta a vicenda».

BRASE 3

«Mi piace molto la mentalità che stiamo mettendo in entrambi i lati del campo.

Il nostro obbiettivo è migliore ancora di piu partita dopo partita, e se qualcosa va male cancelliamola e si torna subito al lavoro per fare di meglio».

DE RAFFAELE

«Nella prima metà della partita ha prevalso la fisicità in entrambe le parti con percentuali basse. Diversa sorte dopo la pausa, quando siamo stati bravi a portare l’inerzia dalla nostra parte e ad arrivare sino sul più 5. Nel finale purtroppo abbiamo commesso troppi errori di gestione che hanno condizionato la partita e portato Varese alla vittoria davanti a questo grande pubblico».

CARUSO

«L’importante era restare in partita con la testa e portare a casa la vittoria: ci voleva dopo questo sold out a Masnago. Il prossimo passo? Restare concentrati sul prossimo match: dobbiamo continuare così, ci aspettano partite molto toste e dobbiamo farci trovare pronti già a partire dall’allenamento di lunedì…».