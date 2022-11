A Cassano Magnago un flash mob per dire no alla violenza di genere

In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne (che sarà venerdì 25 novembre), domenica 27 novembre Arci sport di Cassano Magnago organizza un flash mob insieme a tutti gli atleti, le loro famiglie e i concittadini.

Ritrovo alle 10.45 in piazza Libertà, a seguire ci sarà una camminata insieme per dire no alla violenza di con arrivo al parco della Magana.

In Villa Oliva, a partire dalle 12.30, ci sarà un pranzo benefico organizzato da Npt in collaborazione con gli Alpini. Per prenotare bisogna chiamare il numero 3452356272.