Comunità Energetiche Rinnovabili: un ciclo di webinar per assistenza e accompagnamento

È un impegno che vede Camera di Commercio operativa anche sulla scia dell’attenzione suscitata dagli eventi promossi sul territorio in occasione della recente Settimana Europea per lo Sviluppo Sostenibile.

Aderendo a un’iniziativa di Camera di Commercio Como-Lecco, ora la proposta è quella di un ciclo di webinar per l’accompagnamento alla costituzione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).

Dopo l’incontro online di oggi pomeriggio (giovedì 17 novembre, ndr) sulla “Manifestazione di interesse per la costituzione CER Fondo Regione Lombardia” (ore 14.30-15.30), il prossimo appuntamento è fissato per martedì 22 novembre (ore 14.45-16.45), quando si parlerà di “CER: regole di funzionamento, come si scrive uno statuto e le regole di governance”: sarà l’occasione per illustrare le regole per la costituzione di una CER, e la redazione dello statuto che stabilisca governance e funzionamento della comunità stessa. Questo tenendo in considerazione la diversità di soggetti aderenti, i differenti apporti e fabbisogni energetici e i benefici per i componenti e per la comunità stessa.

Seguirà giovedì 24 novembre (ore 14.30-15-30) un seminario online sul tema “Biomasse e mantenimento aree boschive: l’esperienza della Comunità Energetica di Premana” con l’analisi di fonti alternative per la produzione di energia e l’illustrazione di una case history.

Il ciclo prevede, poi, tre opportunità per imprese e operatori economici interessati di rivolgere domande e richiedere approfondimenti ad altrettanti esperti sui diversi argomenti che toccano le Comunità Energetiche Rinnovabili: in questo caso, le date sono quelle di martedì 29 novembre (ore 10-12), venerdì 2 dicembre (ore 10-12) e giovedì 15 dicembre (ore 14.30-16.30).

Partecipazione gratuita, iscrizioni online sul sito di Camera di Commercio Varese www.va.camcom.it, sotto la voce “Prossimi eventi”.