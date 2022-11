Dalla telefonata al 112 alla lotta al bullismo: la Settimana della Sicurezza a Gallarate

Torna la “Settimana della sicurezza” a Gallarate, nelle scuole dell’istituto Gerolamo Cardano, nei due quartieri di Arnate e Madonna in Campagna. Sicurezza in un duplice significato: quello che gli anglosassoni chiamano safety (sicurezza sul lavoro, prevenzione, ecc) e security (sorveglianza, sicurezza urbana, ecc).

Come di consueto la Settimana della Sicurezza propone iniziative per tutte le età, dalla scuola materna alle scuole secondarie di primo grado, oltre che per i genitori.

Primo appuntamento lunedì 21 novembre, con la serata di apertura alla scuola di via Bellora 1 ad Arnate, con la presenza del dirigente Germana Pisacane, del sindaco Andrea Cassani, delle forze dell’ordine, del dirigente dell’ufficio scolastico Giuseppe Carcano e dell’ingegner Vito Ilacqua (polo certificazione e formazione sulla sicurezza, ideatore dieci anni fa della Settimana della Sicurezza).

Dopo i saluti, alle ore 20.30 ci sarà l’intervento formativo della dottoressa Luisa Santoro: “Violenza contro le donne: ha senso parlarne?”.

Le attività in classe sono previste dal 21 al 25 novembre, con vasto programma per le diverse età.

Il 29 novembre è previsto l’incontro per i genitori con il dottor Alberto Pellai, che interviene alle Scuderie Martignoni (via XX Settembre-via Venegoni) alle 17.30 sul tema “Crescere facendo squadra e non branco: nuove sfide evolutive ed educative in preadolescenza”.

La Settimana della Sicurezza si concluderà poi sabato 2 dicembre, con l’esposizione e presentazione degli elaborati dei ragazzi nel Salone della Primaria di via Bellora, dalle 9 alle 12.

Il programmo delle attività nelle scuole dell’IC Gerolamo Cardano di Gallarate

Scuola secondaria

classi PRIME

Dott.ssa Angela Lischetti –

ALL’ORIGINEDELL’ODIO:LERADICIDELPREGIUDIZIOE DEGLISTEREOTIPI

Dott.ssa Zambelli Alessandra –

«LA LISTA DELLA SPESA CONSAPEVOLE E SICURA»

Eleonora Pizzola – Maurizio Brassini – Barbara Nassi

«PLASTIC FREE nelle SCUOLE»

Associazione Arma Aeronautica – Sede di Gallarate

“LA SICUREZZA NEI e DEI CIELI”

___________________________________________________________________ classi SECONDE

POLIZIA POSTALE – «POSTO???… NON POSTO!!!» POLIZIA DI STATO – dott.ssa SILVIA NANNI

«LEGALITA’ FUORI DAGLI SCHEMI»

AERONAUTICA MILITARE COMAEROP – “CIELI SICURI”

POLIZIA LOCALE –

«Comportamenti responsabili nell’uso della strada in bicicletta: IL CICLISTA» Prof. Danilo Barban – «PIT STOP. CONTROLLO BICICLETTA»

Dott.ssa Sartini Federica – «GIORNATA NAZIONALE DEL FIOCCHETTO LILLA:

Campagna di sensibilizzazione sui disturbi alimentari»

_________________________________________________________________

classi TERZE

POLIZIA DI STATO – «LE GANG – quando il gruppo diventa branco»

POLIZIAFERROVIARIA- «TRAINTOBECOOL»

CARABINIERI di Gallarate –

«LA CULTURA DELLA LEGALITÀ CONTRO IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO»

Ordine dei farmacisti di Varese –

«FARMACISTI NELLE SCUOLE: prevenzione delle tossicodipendenze»

CEFRA – Croce Rossa Italiana Gallarate –

«1-1-2 la gestione della chiamata di emergenza arresto cardiaco + RCP (massaggio cardiaco)+ informazioni per utilizzo DAE»

Avvocato Annichiarico Lucia –

«LA VITA NON È UN GIOCO DI RUOLI» « DALLA PARTE GIUSTA»

Geologo-ProtezioneCivilediGallarate –

«Rischi idrogeologici del gallaratese e non»

ESERCITO ITALIANO (NATO) –

«TERRITORIO: DIFESA E SICUREZZA»

Scuola primaria