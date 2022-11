Dall’Immacolata all’Epifania con pizzico di magia: tutte le iniziative in programma a Luino

Luminoso, magico e ricco di appuntamenti per grandi e piccini quest’anno il Natale a Luino si accende in grande stile. Grazie al Comune della cittadina lacustre e Confcommercio Ascom Luino sono ben 25 gli eventi in programma, dall’Immacolata fino all’Epifania.

DOMENICA 4 DICEMBRE

Ore 14:30 “Musica e magia sotto l’albero”: a Voldomino Superiore inaugurazione dell’albero di Natale addobbato dai bambini della scuola dell’infanzia di Voldomino, canti di Natale eseguiti dai bambini, dolce merenda, soprese e spettacolo di magia. Il tutto in dolce compagnia dell’Associazione San Vincenzo de Paoli e Cada dell’Amicizia di Voldomino

GIOVEDI’ 8 DICEMBRE

Ore 15:00 al Parco Ferrini di Luino “Una magica Immacolata” alla scoperta della Casa di Babbo Natale. Seguirà uno spettacolo dal titolo “La magia del Natale”

SABATO 10 DICEMBRE

Ore 15:00 sempre al Parco Ferrini di Luino la Casa di Babbo Natale ospiterà, in attesa dell’arrivo di Babbo Natale, degli amici speciali. Con loro, grazie al “Laboratorio elfico trucca bimbi” della CRI Luino, si potrà scoprire come creare magici e divertenti decori.

DOMENICA 11 DICEMBRE

Dalle 10:00 alle 19:00 in via Comi e via Sereni a Luino “Artigiani in borgo”: una mostra-mercato con hobbisti e artigiani organizzata con l’associazione Mani Maestre

Ore 15:00 al Parco Ferrini “Canta il Natale con noi”: concerto di Natale per condividere la piacevole attesa del Natale che vedrà protagonisti gli insegnanti della sezione “moderno” dell’Accademia Bertani di Luino con la partecipazione speciale degli allievi e di Gioele Fantato al pianoforte. Presente anche in questo evento il trucca bimbi con i volontari della CRI Luino

Ore 15:00 nell’area giochi all’asilo di Motte “Un favoloso Natale”: inaugurazione dell’Albero di Natale addobbato dai bimbi della scuola dell’infanzia di Motte. In collaborazione con l’associazione Amici delle Motte, Alimentari bar “In Butega” e Parole in Viaggio cioccolata, vin brulè, magiche “favole di Natale” e trucca bimbi con la CRI Luino vi attendono.

Ore 16:30 in piazza Garibaldi “Incanto di Natale”: concerto a tema natalizio in compagnia degli amici di Lilly Gregori Vocal Studio.

VENERDI’ 16 DICEMBRE

Ore 15:00 al Parco Ferrini “Come ti riciclo il Natale” alla scoperta di quante nuove vite si possono dare alle cose. In compagnia delle amiche della Banca del Tempo un laboratorio del riciclo vi attende nella Casa di Babbo Natale “dove tutto è possibile”.

SABATO 17 DICEMBRE

Ore 10:00 nel parco della Biblioteca di Luino “L’albero delle associazione”: un momento di meditazione, dedicato allo scambio degli auguri e all’inaugurazione dell’albero delle associazioni addobbato dalle amiche della Banca del Tempo.

Ore 14:30 a Poppino “Visitiamo insieme il presepe nel bosco”: gita con il Cai Luino alla scoperta del presepe nel bosco del Belvedere in Bonga

Ore 15:00 al Parco Ferrini “Un Natale incantato”: in compagnia dell’Accademia musicale Pietro Bertani alla casa di Babbo Natale un momento per festeggiare l’arrivo di Natale tutti insieme. In programma per i bimbi un concerto dei piccoli musicisti, fiabe musicali, trucca bimbi della CRI e le storie di “nonni raccontateci il vostro Natale da piccini”.

Dalle 15:00 Band itinerante “Christmas Time”

Ore 17:00 “Che Natale sarebbe senza il presepe degli Alpini?”: in attesa dell’arrivo del Babbo Natale degli Alpini, inaugurazione e benedizione del 37° Presepe degli Alpini, in compagna della musica del Coro di Luino.

DOMENICA 18 DICEMBRE

Dalle 10:00 alle 19:00 ritornano, in via Comi e via Sereni, gli “Artigiani in borgo”: mostra-mercato con hobbisti, artigiani e produttori locali organizzata in collaborazione con l’associazione Mani Maestre e Terra e Mani

Ore 14:30 all’Oratorio San Luigi “Festa in oratorio e Santa Claus Run”: insieme per festeggiare l’arrivo del natale e correre insieme agli elfi

Ore 15:00 al Parco Ferrini “Laboratorio di Harry Potter” e trucca bimbi con la CRI Luino: nella Casa di Babbo Natale si troveranno solo maghi esperi che insegneranno a creare una personalissima bacchetta magica, come quella di Harry Potter

VENERDI’ 23 DICEMBRE

Alle 14:30 in piazza A. Moro a Voldomino Inferiore “L’albero dell’amicizia”: inaugurazione dell’albero di Natale addobbato dagli amici dell’Anffas, scambio degli auguri e tanta creatività con il “Laboratorio del riciclo” in collaborazione con la Banca del Tempo e Anffas Luino.

SABATO 24 DICEMBRE

Ore 15:00 al Parco Ferrini “Arte, magia e fuoco”: emozionante spettacolo di arte di strada per festeggiare insieme la Vigilia di Natale

Ore 20:00 all’Oratorio San Luigi “Nessuno resta solo la notte di Natale”: cena solidale per vivere in compagnia la sera della Vigilia in collaborazione con Caritas, l’associazione San Vincenzo de Paoli e la Banca del Tempo

VENERDI’ 6 GENNAIO

Ore 14:30 alla stazione ferroviaria di Luino “La befana a vapore”: la vecchia signora su un vero treno a vapore per portare soprese ai bambini, venite a conoscerla. Per l’occasione un magico spettacolo di attende grazie alla collaborazione di Avis Luino e l’associazione Verbano Express.