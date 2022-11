Danza, teatro, scacchi e progetti all’open day della scuola Carducci di Gavirate

Danza country, teatro, musica, scacchi, arte e tanto altro alla scuola Carducci di Gavirate, che ha aperto le porte a ragazzi e genitori in occasione dell’open day.

I visitatori sono stati accolti in auditorium per un saluto da parte della Dirigente Ornella Fiorillo e del presidente del Consiglio d’Istituto Marco Panosetti.

Dopo aver assistito alle prove di danza e teatro, si sono divisi in gruppi per iniziare il tour della scuola, accompagnati da alcuni studenti delle terze che li aspettavano all’uscita dell’auditorium. Le guide con piglio sicuro hanno condotto genitori e ragazzi nelle varie aule per conoscere le attività che vengono organizzate a scuola.

Il percorso era costruito a tappe: nelle aule sono stati accolti da professori e studenti che hanno mostrato e spiegato con entusiasmo tanti progetti legati alle scienze, al debate, allo sport, ai giochi matematici, alle lingue, al latino …..per finire nell’atrio ad ammirare i disegni realizzati per il concorso sulla pace.

Prima di salutarsi, il Comitato Genitori della scuola, sempre attivo e partecipe, ha offerto a tutti un rinfresco. Un momento di festa che ha visto protagonisti i ragazzi che, con grande spirito di collaborazione, si sono impegnati al massimo con i loro docenti, per animare tutte le attività e rendere bella la loro scuola.