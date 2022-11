Depressione Varese: anche il Sona vince (2-1) al “Franco Ossola”

Un’altra occasione persa, un’altra partita andata male e un’altra sconfitta interna per il Varese, che al “Franco Ossola” cade 2-1 contro un Sona che ha fatto il giusto per prendersi i tre punti. Quarto ko interno per i biancorossi in stagione davanti al pubblico amico – sempre di meno ormai – e un senso di depressione crescente che non trova spiegazione se non in una nuova prestazione negativa dei ragazzi di mister Luciano De Paola.

Galleria fotografica Varese – Sona 1-2 4 di 28

La partita di oggi è stata brutta, sia per quel che riguarda il risultato, sia per i contenuti offerti dalle due formazioni. E anche questa domenica a uscire peggio è il Varese, che non ha saputo sfruttare due belle occasioni costruite nei primi 5′ di gioco, le uniche di tutta la gara, gol a parte. Nella ripresa il Sona ha trovato il vantaggio con Ekblom al 16′, anche se in quel momento i biancorossi hanno saputo reagire pareggiando con Cappai al 25′ su azione d’angolo. Ma a quel punto, anziché spingere, il Varese ha palesato tutte le incertezze, abbassandosi di nuovo e subendo il gol del 2-1 di Gecchele. A sottolineare il pessimo momento dei biancorossi sono i minuti finali di partita, che si chiuse senza il dovuto forcing del Varese, che si limita a lanciare lungo senza portare pericoli alla difesa veneta.

In classifica i biancorossi sono sempre più vicini al fondo, con il Sona che si avvicina e lascia il Breno ultimo a quota 6. Da sottolineare che per la seconda volta in stagione i biancorossi – prima con il Breno e poi con il Sona – falliscono l’occasione di vincere ospitando in casa l’ultima in classifica. Ora ci saranno due trasferte in terra bergamasca, prima a Brusaporto e poi a Ponte San Pietro. Ma bisognerà guardare una gara alla volta, cercando però una reazione che fino a oggi è sempre mancata.

FISCHIO D’INIZIO

Scontro tra deluse al “Franco Ossola” tra Varese e Sona, due squadre che a inizio stagione avevano altri piani stagionali rispetto al rispettivo quartultimo e ultimo posto in classifica. I biancorossi, dopo il ko di Villa d’Almè cercano una vittoria che porti tre punti, un risultato che a Masnago manca dalla prima giornata. Senza lo squalificato Mattia Monticone, mister Luciano De Paola convoca per la prima volta in stagione Gianluca Piccoli e ha di nuovo a disposizione Valerio Pinto. Nel 4-3-3 iniziale, Donato Disabato è la mezzala tattica che porta fantasia all’attacco e trasforma il modulo in 4-2-3-1 in fase offensiva. Fascia di capitano sul braccio di Francesco Gazo. Il Sona, allenato da Jodi Ferrari, unica formazione veneta del girone, parte con un 4-4-2 con lo svedese Ekblom e il marocchino Rachid Arma – classe 1985, oltre 100 gol nei professionisti – a fare coppia davanti.

PRIMO TEMPO

Inizia con buon piglio il Varese, che nei primi minuti costruisce due grandi occasioni, senza però sfruttarne neanche una. Al 1′ è Pastore, ben servito da Disabato, a sparare addosso al portiere avversario in uscita; al 4′ invece Goffi, dopo aver triangolato con Ferrario, prova a scavalcare l’estremo difensore con uno scavetto che non è né un tiro, né un assist. Nei minuti successivi il Varese non riesce a dare seguito e così il Sona prende campo. Al 21′ la difesa biancorossa si muove male sulla destra e dal cross respinto in tuffo da Moleri, è Pagni ad avere una doppia occasione dal cuore dell’area: prima Parpinel respinge sulla riga di porta, poi la mira è alta e il Varese si salva. Le cicatrici dei biancorossi però si notano quando il Sona prova ad attaccare, con i difensori varesini che vanno spesso in affanno. Al 33′, su una palla innocua in area, Parpinel e Moleri non si intendono e Pagni si inserisce rubando palla, senza però trovare la porta con la conclusione da posizione defilata. Nel finale di tempo la gara diventa decisamente brutta, con tanti errori – e le condizioni del prato che non aiutano di certo – e azioni che finiscono ancora prima di poter diventare interessanti. Dopo 1′ di recupero termina così sullo 0-0 un primo tempo con più sbagli che cose buone.

SECONDO TEMPO

Non cambia lo spartito nella ripresa con tanti errori e poco gioco. De Paola al 13′ decide di cambiare: fuori Disabato e Bigini per Piccoli – all’esordio stagionale – e Pinto. Ma dopo due minuti il Sona trova il vantaggio: cross di Pagni da destra che trova Ekblom tutto solo sul secondo palo per il colpo di testa vincente che sblocca il risultato. Il Varese ci mette un po’ a reagire, ma al 26′, dopo un sinistro di Truosolo deviato in angolo, trova il pari. Il tiro dalla bandierina attraversa l’area e trova Cappai sul secondo palo, che in spaccata sigla l’1-1. Anziché spingere però i biancorossi concedono campo e al 29′ è il Sona a ripassare in vantaggio: punizione dalla fascia sinistra di Ferrari che sembra uscire sul fondo, i veneti però sono bravi a tenerla viva e in mezzo all’area Gecchele di testa sigla il 2-1. Nei minuti finali il Varese prova a portarsi in avanti ma non trova né le forze, né le giocate per costruire un’azione da gol. Anche nei 4′ di recupero non ci sono emozioni e la gara termina così con il Sona che fa festa e i giocatori contestati dai – pochi – tifosi che ancora vengono al “Franco Ossola”.

TABELLINO

VARESE – SONA 1-2 (0-0)

Marcatori: 16′ st Ekblom (S), 25′ st Cappai (V), 29′ st Gecchele (S)

Varese (4-3-3): Moleri; Premoli, Mapelli, Parpinel, Truosolo; Gazo (24′ st Piraccini), Bigini (13′ st Pinto), Disabato (13′ st Piccoli); Goffi (17′ st Cappai), Ferrario, Pastore. A disposizione: Priori, Battistella, Marcaletti, Scarpa, Foschiani, Piraccini. All.: De Paola.

Sona (4-4-2): Carnelos; Ben Khalek, Gecchele, Petdji Tsila, Perotta; Boron (32′ st Sylla), Simeoni, Ferrari, Pagni (42′ st Esposito); Ekblom (32′ st Girma), Arma (36′ st Hoxha). A disposizione: Dal Bosco, Varano, Tuzzo, Frangella, Magli. All.: Mezzetto.

Arbitro: Testai di Catania (Barbanera e Citarda)

Corner: 3-8. Ammoniti: Pinto per il Varese; Simeoni per il Sona. Recupero: 1’ + 4’.

Note: giornata serena, terreno in cattive condizioni.