Dialoghi di Design chiude con uno sguardo ai Musei

Si è concluso il ciclo di incontri “Dialoghi di Design” promosso dall‘Ordine degli Architetti di Varese e Fondazione PioManzù al Museo MA*GA di Gallarate. Giovedì 24 novembre ospiti della serata Anna Bernardini, direttrice Villa e Collezione Panza del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, Domitilla Dardi, storica del design e curatrice per il Design MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo in collegamento da Roma ed Emma Zanella direttrice del MAGA – Museo Arte Gallarate.

Galleria fotografica dialoghi di Design: ultimo incontro dedicato ai Musei 4 di 9

A moderare l’incontro l’architetto Giorgio Caporaso oordinatore della commissione Design e economia circolare dell’ordine dopo i saluti di Francesca De Tomasi la referente per il consiglio che cura anche l’internazionalizzazione.

Enorme il successo della rassegna aperta al pubblico e agli architetti sia in presenza che da remoto. Tanti gli argomenti che sono stati affrontati e gli spunti di riflessione per lo sviluppo, la conservazione e la storia delle opere di design.