Eletto il nuovo consiglio d’amministrazione della Fondazione Monsignor Comi Onlus di Luino

Si è insediato ufficialmente il nuovo Consiglio d’Amministrazione della Fondazione Mons. Comi Onlus. Gianfranco Malagola (componente designato dal Sindaco di Luino) è stato eletto Presidente, mentre Enrica Nogara (componente designata dall’Assemblea dei Sindaci) ricoprirà il ruolo di Vice Presidente; entrambe le elezioni sono avvenute con voto unanime del Consiglio d’Amministrazione.

Gli altri tre consiglieri sono Maria Vittoria Marino (componente designato dal Sindaco di Luino), Giuseppe Lamantia (componente designata dall’Assemblea dei Sindaci) e in rappresentanza della Parrocchia don Sergio Zambenetti. Come da Statuto della Fondazione Mons. Comi, i membri del CdA prestano il loro servizio senza alcun compenso economico e quindi in forma puramente gratuita e volontaristica, assumendosi un compito gravoso semplicemente per il bene della comunità ed in particolare per il bene dei nostri anziani.

Durante la prima seduta si è tenuto anche un utile approfondimento con il Direttore Generale Danilo Benecchi ed il Revisore legale Vittorio Feresin sulle questioni più importanti e delicate affrontate negli scorsi mesi, un quadro sulle attività legate alla pandemia e l’indicazione riguardo alle azioni più urgenti o necessarie da intraprendere nell’immediato futuro. Il Presidente Malagola ha voluto evidenziare il metodo di lavoro che dovrà avere il nuovo Consiglio: ascolto, relazione e condivisione. Per lo sviluppo delle attività, per la qualità nel servizio agli ospiti e per la motivazione dei collaboratori sarà fondamentale valorizzare le professionalità, potenziando il dialogo ed il confronto con tutto il personale interno.

Il compito fondamentale della Fondazione Mons. Comi è il prendersi cura delle persone anziane e fragili che vengono accolte ed ospitate; tutto il resto viene di conseguenza. Per garantirne la riuscita è necessario l’impegno di tutti: dai componenti la Direzione al fattorino, dall’infermiere all’educatrice. Le questioni da affrontare quotidianamente sono quelle di una “grande famiglia”: la dignità di chi lavora e la valorizzazione delle competenze, le aspettative dei famigliari degli ospiti, il riconoscimento del ruolo fondamentale dei volontari che collaborano alla vita della nostra RSA, l’obbligo di far quadrare i conti, la necessità di continuare ad avere una struttura organizzativa fortemente dinamica e pragmatica, il decoro delle strutture, la lungimiranza nell’immaginare l’evoluzione di una realtà come questa.

“È una responsabilità importante quella che ci è stata affidata e che abbiamo insieme accettato. Ci impegneremo a lavorare in squadra con tutti, dando il nostro contributo per migliorare quegli aspetti che per noi sono prioritari. Ringrazio il Consiglio uscente e tutto il personale della Fondazione per il lavoro svolto in questi anni. Abbiamo davanti un’emergenza diversa rispetto alla pandemia, il tema energetico è centrale anche per realtà come la nostra RSA. Saremo certamente molto attenti all’aspetto relazionale interno che deve andare di pari passo con un piano strategico di sviluppo verso l’esterno. Su questo lavoreremo con il Direttore Generale Benecchi affrontando con razionalità, condivisione e con spirito costruttivo tutte le azioni necessarie. Vorrei anche ringraziare i tanti volontari che dedicano il loro tempo e le loro energie agli ospiti del Comi, un tema quello del volontariato che a me sta particolarmente a cuore, e confidiamo fin d’ora nel loro costante aiuto”. Commenta Gianfranco Malagola, Presidente Fondazione Mons. Comi.