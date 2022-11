“Fangoogle il Matrimonio” in scena all’auditorium San Giovanni Bosco di Varese

Sabato 26 Novembre 2022 all’auditorium San Giovanni Bosco di Varese sarà in scena la compagnia teatrale F.A.R.E. Teatro con una commedia divertente ed intelligente dal titolo “Fangoogle il Matrimonio” di Fabio Corradi, autore e attore varesino. Al suo fianco come coprotagonista Eleonora D’Aniello, attrice che interpreterà il ruolo di Milena, una moglie che come tante, e come tanti, è sempre collegata al cellulare. Una situazione invadente che la distrae e la allontana dalla realtà. Così Marco, il marito, interpretato da Fabio Corradi, la riprende, ma inutilmente. Non c’è più dialogo perché messaggi, chiamate e video chiamate hanno sempre la precedenza. Marco si sente tradito, abbandonato, dimenticato. Fra lui e sua moglie c’è un altro: Google! Sempre connesso, disponibile, informato, attrattivo. Così decide per una separazione inusuale: chiama un avvocato per un parere, si confida con un amico che lo ascolta poco perché anche lui è sempre al cellulare, e non sembra trovare soluzione.

Una commedia attuale e divertente. Una commedia di casa nostra, su un quotidiano molto vicino a noi.

Fabio Corradi da anni scrive copioni attuali, copioni divertenti, ma con spunti riflessivi necessari. Un autore attento al presente, alla cronaca, alle usanze della gente.

F.A.R.E Teatro è una compagnia giovane, ma che si avvale di attori con un curriculum di grande rispetto. In scena dal 2015 vanta nel suo repertorio dieci commedie originali che hanno riscosso grande consenso di pubblico.