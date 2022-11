Giancarlo Restelli racconta i 100 anni dalla Marcia su Roma

Cento anni fa, nell’ottobre del 1922 il fascismo prese il potere in Italia con la Marcia su Roma. Era il culmine di un’azione eversiva durata tre anni e mezzo, dalla fondazione del movimento.

Con l’intenzione di analizzare storicamente i fatti che portarono a quel momento la sezione Anpi di Vanzaghello ha organizzato una conferenza, che sarà tenuta dal prof Giancarlo Restelli.

L’appuntamento è per il 17 novembre 2022, alle ore 21, nella sala CAG della Biblioteca in via Matteotti presso il centro civico Enzo Biagi.

«Ci sembra importante, dato anche il momento storico che viviamo, la conoscenza e l’approfondimento di ciò che successe allora».