Il cordoglio del Rotary di Saronno per la scomparsa di Alberto Aceti

Riceviamo e pubblichiamo il messaggio di cordoglio inviato dal Rotary Club di Saronno dopo la scomparsa di Alberto Aceti, punto di riferimento (ed ex presidente) dell’associazione, deceduto giovedì a Gallarate.

«La tragica scomparsa di Alberto Aceti ci ha lasciato attoniti e senza parole. Il dolore è immenso perché Alberto non era solo un socio ma un grande amico ed un punto di riferimento per il Club e ciascuno di noi.

Ha servito il Rotary con grande dedizione ed abnegazione, distinguendosi per lo spirito di servizio, la generosità e la disponibilità che lo hanno contraddistinto sia nella vita rotariana che nella vita privata.

Colmare il vuoto che ha lasciato in ciascuno di noi sarà difficile ma prenderemo esempio dalla sua tenacia per portare avanti i principi rotariani come lui avrebbe continuato a fare. Un pensiero di affetto e vicinanza lo rivolgiamo a Carlo, Giorgio, Alessandro e a tutti i famigliari ricordando loro quanto Alberto fosse una persona unica e speciale.

“Un uomo non muore mai se c’è qualcuno che lo ricorda” (Ugo Foscolo).

E noi ti ricorderemo per sempre. Grazie Alberto.

I tuoi amici del Rotary Club Saronno”