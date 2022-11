La commemorazione dei caduti della Prima Guerra Mondiale a Golasecca

Golasecca ha commemorato i caduti della Grande Guerra (1915 – 1918) e ha celebrato la giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Questa mattina sono stati commemorati i caduti della Grande Guerra con la deposizione delle corone ai monumenti dei caduti (Asilo Rigolli, monumento Alpini e al cimitero). A rappresentare l’Amministrazione Comunale, il Sindaco Claudio Ventimiglia, il vice Sindaco Bruno Specchiarelli e l’Assessore ai Servizi Sociali.

Alla Celebrazione erano presenti il parroco don Hervè Simeoni, alcuni rappresentanti dell’Associazione Nazionale Carabinieri Sez. di Somma Lombardo, la Pro Loco, la Protezione Civile, il Gruppo Alpini Sez. di Golasecca e il Corpo Musicale “A. Viotti”. Il sindaco Ventimiglia ha fatto riferimento alla pace, condannando le guerre oggi in atto e lodando in ogni caso le Forze Armate per il loro impegno. (foto Alessio Luisetto)