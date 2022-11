La Renè Sugar Band in concerto a Busto Arsizio regala emozioni al pubblico

Tanti gli spettatori al concerto benefico “D.O.C.” della Renè Sugar Band, tenutosi ieri (venerdì 11 novembre) al Teatro Manzoni di Busto Arsizio. Renato Colombo, in arte Renè Sugar, e la sua band si sono esibiti a favore dell’Associazione “Amici del Gamba” Onlus di Olgiate Olona, proponendo brani di Zucchero Fornaciari. L’evento ha riscosso grande successo tra il pubblico e non sono mancati momenti toccanti come la dedica della canzone “Diamante” fatta dal cantante alla nonna mancata anni fa. Particolarmente apprezzato anche il duetto in “Miserere” con il tenore giapponese Yosuke Iida. «Un evento a cui non si poteva mancare, ormai una tradizione per gli amici di Renato e non solo. – dice entusiasta una spettatrice – La proposta musicale non ha deluso le aspettative».

Di Francesca Bianchi