A Varese la sfida per l’ambiente e il risparmio energetico diventa un gioco da tavolo

Le azioni messe in campo dall’amministrazione e i risultati raggiunti in questi anni per ridurre i consumi energetici, i consigli per famiglie e imprese con le buone pratiche volte a risparmiare in bolletta, un gioco ideato per i bambini, per imparare divertendosi: sono questi i contenuti principali della campagna di sensibilizzazione avviata dal Comune di Varese sul tema della crisi energetica.

«In questi anni l’amministrazione ha lavorato molto sul tema dell’efficientamento energetico di edifici e impianti» dice il sindaco Davide Galimberti. «Un investimento che in questo momento ha un impatto ancora più essenziale non solo per le conseguenze sull’ambiente ma anche per favorire il contenimento di costi e consumi. Un lavoro che proseguirà anche nei prossimi anni».

La campagna “Energia, risparmiamo insieme” sarà declinata su diversi canali, prendendo le mosse dagli interventi effettuati nel corso di questi anni dal Comune. Si tratta ad esempio delle opere per l’efficientamento energetico in 46 edifici pubblici, di cui 38 scuole, per un risparmio pari all’11% dei consumi di gas e al 30% dei consumi elettrici; e dell’intervento di ammodernamento dell’illuminazione pubblica, con la sostituzione di 11 mila punti luce con impianti di nuova generazione, per un risparmio energetico di 4 milioni di kilowattora all’anno.

Ci sono poi dei vademecum con buone pratiche da attuare a casa o sul posto di lavoro. L’obiettivo è quello di favorire una maggiore consapevolezza di quali comportamenti virtuosi sia possibile attuare per ridurre il più possibile consumi di gas ed energia.

Non solo, per i bambini e bambine delle scuole primarie è stato ideato un gioco da tavolo da fare con gli amici e con la famiglia per imparare a mettere in campo delle azioni virtuose per favorire il risparmio energetico, per imparare divertendosi: è un classico gioco dell’oca, a tema, con un tabellone che si può scaricare online e stampare.

La campagna di sensibilizzazione con i materiali, locandine con i vademecum e il gioco da tavolo da stampare sono disponibili per tutti nell’apposito spazio online, qui.