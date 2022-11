La Varesina ritrova la vittoria a Seregno: 3-1

Dopo due sconfitte di fila, la Varesina interrompe il periodo negativo trovando tre punti e una prestazione convincente a Seregno. Le fenici fanno bottino pieno al “Ferruccio”, imponendosi 3-1 grazie alla rete nel primo tempo di Gasparri – pareggiata da Henin poco dopo -, e quelle di Trenchev e Poesio nella ripresa.

I rossoblù trovano così una vittoria importante per il morale contro una formazione che non passa un periodo facile. Sulla panchina della squadra brianzola, infatti, non c’era Francesco Buglio, che ha dato le dimissioni in settimana e, in attesa dell’arrivo del nuovo tecnico – l’ex Pro Patria Massimo Sala – a guidare la squadra c’era il vice Diego Di Chiara.

Con questi tre punti le fenici salgono a quota 21 e si rimettono in corsa per un posto in zona playoff.