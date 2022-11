L’assessore Terzi ai pendolari lombardi: “Abbiate pazienza, stiamo investendo per limitare i disagi”

Proprio mentre i pendolari stanno organizzando un presidio, in programma il 17 novembre in piazzale Lombardia per protestare contro i «cronici ritardi», l’assessore regionale Claudia Maria Terzi chiede di avere pazienza, assicurando che Regione sta investendo sui treni di sua competenza.

Interpellata a margine dell’inaugurazione del progetto “Fili” a Busto Arsizio, ha dichiarato: «Da parte di Regione c’è una grande attenzione alle segnalazione dei pendolari, da non confondere con i comitati o con i sedicenti comitati che strumentalizzano spesso e volentieri la discussione. Regione Lombardia si confronta con le associazioni dei consumatori, con le amministrazioni comunali e con chi legittimamente rappresenta la categoria. Senza dubbio – precisa – riconosciamo quelli che sono i limiti di un sistema infrastrutturale deficitario, lato RFI: come Regione Lombardia stiamo investendo tanto sul sistema infrastrutturale di nostra proprietà».

«La previsione di investimenti di Ferrovie Nord è pari a 1,3 miliardi di valore, tutto finanziato da fondi regionali – aggiunge l’assessore -. Abbiamo poi messo 2 miliardi di euro per svecchiare la flotta ma dall’altro lato ci vuole un grande lavoro, questo lo dobbiamo dire maniera trasparente e oggettiva, anche sull’infrastruttura. Inserire treni nuovi su infrastrutture che sono molto vecchie non risolve il problema: una infrastruttura a binario unico con tanti passaggi a livelli o con limitazioni di velocità di fatto rende vano l’intervento. Posso dire che la voce di pendolari arriva in Regione, la voce quella corretta, quella oggettiva. Noi ci stiamo mettendo tanto impegno: chiedo in questo senso di avere pazienza per quanto riguarda i disagi legati agli interventi infrastrutturali. Se vogliamo migliorare questi vanno fatti il prima possibile».