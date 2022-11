L’associazione Christian Onlus di Busto Arsizio presenta le iniziative solidali per il Natale 2022

L’associazione Christian Onlus di Busto Arsizio presenta le iniziative del Natale solidale 2022 per finanziare il progetto “Cambia lo sguardo” a sostegno delle attività di Cam To Me Odv in Cambogia rivolte a numerosi bambini e ragazzi con disabilità mentali.

“Negli ultimi anni i bambini affetti da autismo in Cambogia sono in grande aumento ma non ci sono insegnanti abilitati e formati per affrontare le problematiche legate a questa patologia – si legge nella nota dell’associazione -. Anche i genitori sono privi di strumenti e spesso fanno fatica ad accettare la presenza di un figlio o un familiare con disabilità. Con questo progetto Associazione Christian vuole sostenere i percorsi di formazione per gli insegnanti e gli educatori che lavorano in due centri per persone con disabilità mentali in modo da fornire loro competenze specifiche per una reale inclusione. Allo stesso tempo verrà fornito supporto alle famiglie per dar loro gli strumenti necessari per prendersi cura al meglio dei propri figli”.

“L’obiettivo di questo progetto è sostenere per due anni i costi di un ufficio dove preparare il materiale per i vari corsi, il materiale didattico e la traduzione di un libro riguardante l’autismo dall’Inglese al Khmer con l’auspicio che venga riconosciuto dal governo – continua la nota -. L’obiettivo da raggiungere per il progetto CAMBIA LO SGUARDO è di 10.000 euro. Sabato 03 (dalle 16.00 alle 19.30) e Domenica 04 Dicembre (dalle 09 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00) Associazione Christian sarà presente in Piazza San Giovanni, sul sagrato della Basilica di S. Giovanni per proporre i prodotti natalizi”.

“Accanto ai tradizionali panettoni, pandori e ricchi cesti natalizi, ci saranno ottimi cioccolati, mieli biologici, birre artigianali e vini di ottima qualità – spiegano -. Una ricca proposta per poter accontentare ogni palato all’insegna del gusto e della solidarietà. Anche quest’anno, Associazione Christian vuole essere vicina alle tante situazioni di bisogno della Città di Busto Arsizio. Da questa attenzione nasce la possibilità di acquistare delle “SOLIDAL BOX” con prodotti alimentari che Associazione Christian donerà alla Caritas Decanale di Busto Arsizio”.

“Per contribuire al progetto, oltre all’appuntamento in piazza San Giovanni del prossimo weekend, è attiva la vendita on-line sul sito https://associazionechristian.org/natale-solidale/ dove è possibile trovare anche maggiori dettagli del progetto CAMBIA LO SGUARDO”.