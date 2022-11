Le bufale sul bicarbonato e altri segreti delle pulizie a Duemilalibri

Dario Bressanini, autore di bestseller e divulgatore scientifico domenica 27 novembre alle 18 presenterà il suo libro nell’ambito della rassegna Duemilalibri. Le prenotazioni sono sold out, ma si potrà seguire la presentazione in diretta Facebook sulla pagina di Duemilalibri

Il bicarbonato non disinfetta e non lava; il sapone lava e igienizza, ma non disinfetta; la candeggina sbianca e disinfetta, ma non rimuove lo sporco.

È vero che è più economico ed ecologico lavare i piatti in lavastoviglie? I detersivi sono tutti uguali? Come posso impattare meno sull’ambiente?

Dario Bressanini, autore di best seller, docente di chimica e ricercatore di professione, risponde a queste a tante altre domande con il suo ultimo libro “La scienza delle pulizie – La chimica del detersivo e della candeggina e le bufale sul bicarbonato”, un intrigante opera di divulgazione scientifica dedicato alle pulizie domestiche, inquadrate sia dal punto di vista pratico sia da quello rigorosamente scientifico.

Bressanini domenica 27 novembre alle 18 presenterà il suo libro al Museo Maga di Gallarate. nell’ambito della rassegna Duemilalibri. Le prenotazioni sono sold out, ma si potrà seguire la presentazione in diretta facebook sulla pagina di Duemilalibri.

