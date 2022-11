Le migliori scuole per entrare subito nel mondo del lavoro: Zappa, Parma, Falcone e Facchinetti

Sono uscite le “pagelle” della Fondazione Agnelli alle scuole del territorio italiano. Lo studio Eduscopio è stato condotto sulla base dei risultati ottenuti dai diplomati, nei tre anni successivi alla fine del percorso scolastico. In particolare sono stati intervistati 1.289.000 diplomati negli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19.

L’indagine dedicata a chi entra nel mondo del lavoro si focalizza sull’Indice di Occupazione, che ci dice qual è la percentuale degli occupati (coloro che hanno lavorato almeno 6 mesi entro i primi due anni dal conseguimento dal diploma), su coloro che NON si sono immatricolati all’università (occupati+sottoccupati+altro).

Diverso il dato che indica la percentuale di diplomati che a 2 anni dal diploma lavorano e hanno una qualifica professionale perfettamente in linea con il titolo di studio conseguito. Non include coloro che lavorano ma hanno una qualifica professionale trasversale, cioè comune a più titoli di studio (ad es. commessi in attività commerciali di diversi settori merceologici), e per i quali non si può valutare con certezza il grado di coerenza; né ovviamente coloro che lavorano ma hanno una qualifica professionale non in linea con il proprio titolo di studio.

Altro parametro sono i diplomati in regola: quanti studenti iscritti al primo anno nella scuola hanno raggiunto senza bocciature il diploma 5 anni dopo. Se è alto, la scuola è molto inclusiva e gli studenti hanno avuto percorsi regolari. Se è basso, la scuola è molto selettiva e gli studenti sono incappati in bocciature e/o hanno abbandonato il corso di studi.

Nelle graduatorie indichiamo tre numeri : il dato dell’occupazione, per poi indicare quello sulla congruità rispetto al titolo. Ultimo numero è la percentuale di diplomati in regola.

Tecnico economico

Zappa di Saronno con 64.15 – 35.24 – 45

Maggia VCO 62.16 – 59.26 – 56.3

Enrico Tosi di Busto A. 61.53 – 30.45 – 71.7

Keynes di Gazzada 60.98 – 9.38 – 62.9

Dell’Acqua di Sesto C. 54.89 – 28.26 – 44

Gadda Rosselli di Gallarate 54.75 – 28.26 – 44

Montale di Tradate 51.92 – 27.83 – 55.1

Stein di Gavirate 50.01 – 31.48 – 47

Ferrini VCO 49.17 – 37.5 – 55.8

Daverio Casula di Varese 47.59 – 24.81 – 42.5

Valceresio di Bisuschio 46.21 – 15.25 -58.3

Don Milani di Tradate 40.55 – 25 – 60.8

Carlo Volontè di Luino 36.7 – 29.55 – 40

Tecnico tecnologico

Facchinetti di Castellanza 71.42 – 58.25 – 32.5

Riva di Saronno 70.7 – 55.02 – 55.2

Dalla Chiesa Sesto C. 68.33 – 11.9 – 26.3

Ponti di Gallarate 67.58 – 48.13 – 34.5

Cobianchi VCO 67.19 – 44.58 – 36.3

Bernocchi di Legnano 66.97 – 45.52 – 38.1

Geymonat di Tradate 60 – 42.86 – 37.9

Keynes di Gazzada S. 55.69 – 41.44 – 35.8

Fondazione Minoprio Vertemate 54.17 – 27.78 – 62.0

Olga Fiorini di Busto A. con 47.82 – 17.24 – 43.2

Newton di Varese 47.64 – 52.24 – 43.2

Falcone di Gallarate 46.27 – 22.81 – 51.6

Stein di Gavirate 43.33 – 16.67 – 53

Volontè di Luino con 43.12 – 28.57 – 30.7

Dell’Acqua di Varese con 40.74 – 42.86 – 50

Don Milani di Tradate 33.59 – 7.55 – 47.4

Zappa di Saronno con 29.41 – 52.63 – 37.5

Daverio Casula Nervi di Varese con 28.35 – 22.22- 48.4

Professionale Servizi

Falcone di Gallarate 68.19 – 58.76 – 55.4

Maggia VCO 65.78 – 69.71 – 51.4

De Filippi Varese 61.42 – 71.64 – 75.3

Verri di Busto A. 58.49 – 35.8 – 40.7

Parma di Saronno 55.48 – 20.25 – 45.6

Stein di Gavirate 53.85 – 26.83 – 40.1

Newton di Varese – 52 – 46.43 – 39.7

Einaudi di Varese 47.77 – 22.09 – 30.2

Ferrini VCO 43.13 – 48 – 35.1

Barbara Melzi Legnano 39.29 – 21.43 – 89.4

Valceresio di Bisuschio 26.47 – 27.78 – 48.8

Professionale – Industria e Artigianato

Parma di Saronno 72.77 – 71 – ( non indicato)

Facchinetti di Castellanza 65.25 – 64.29 – 21.6

Newton di Varese 63.79 – 66.67 – 19.7

Ponti di Gallarate 63.27 – 58.33 – 16

Bernocchi di Legnano 61.21 – 59.03 – 27.2

Della Chiesa di Sesto C. 60 – 83.33 – 32.2