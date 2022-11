Libere e sicure: dall’Europa al territorio, progetti e best practices contro la violenza sulle donne

Venerdì 18 novembre, alle ore 17.30, presso gli spazi comunali di Villa Calcaterra, in via Magenta 70, a Busto Arsizio, si terrà un incontro-dibattito promosso dall’eurodeputata Isabella Tovaglieri, componente della Commissione FEMM del Parlamento europeo, per fare il punto sulla lotta alla violenza di genere, da quella domestica a quella on line, a pochi giorni dalla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, che cadrà il prossimo 25 novembre.

L’incontro, che sarà moderato dalla giornalista e conduttrice tv Manuela Donghi, vedrà la partecipazione di autorevoli esponenti nazionali e locali del mondo delle istituzioni, della politica, della giustizia, delle forze dell’ordine e dell’associazionismo, che affronteranno i temi della libertà e della sicurezza delle donne e parleranno delle iniziative che stanno portando avanti, nei rispettivi campi d’azione, per sostenere e garantire il rispetto e la più ampia fruizione di questi diritti.

Interverranno Alessandra Locatelli, Ministro per la Disabilità e già assessore alle Pari opportunità della Regione Lombardia, Laura Ravetto, deputata e responsabile del dipartimento Pari Opportunità della Lega, Elena Lucchini, assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità, Maria Paola Reguzzoni, assessore Servizi Sociali del Comune di Busto Arsizio, Carlo Alberto Lafiandra, sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio, Annamaria Putortì, Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Busto Arsizio, Cristina Torretta, avvocato del centro antiviolenza E.VA ODV di Busto Arsizio, Maryan Ismail, antropologa e prima imam donna in Italia, Carolina Pellegrini, esperta di politiche del lavoro e parità di genere.

In occasione dell’incontro, su iniziativa dell’associazione Lo Specchio dei Sogni, sarà allestita la mostra “Scarpe rosse, quando il design diventa simbolo. Il Made in Italy d’eccellenza contro la violenza sulle donne”, un’esposizione itinerante di calzature femminili della più alta artigianalità italiana, accomunate dal colore rosso e dall’essere associate a un nome di donna, sull’esempio dell’installazione Zapatos Rojos contro la violenza di genere, realizzata nel 2009 dall’artista messicana Elina Chauvet.

L’evento è aperto al pubblico con ingresso libero fino a esaurimento posti, previa registrazione, contattando il numero 345 334 9917 oppure compilando il form al link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepZC1AcsXo27yVnjAEEPk-Z43QCKl42Qc74OzJ9_l-jv5seQ/viewform