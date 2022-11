Luna di caffè inaugura la nuova rassegna di Circo teatro a Spazio Kabum

Spettacolo di acrobatica e giocoleria di e con Dario Rigolli in scena domenica 20 novembre alle ore 17 preceduto da una merenda per tutti

“Luna di caffè” è lo spettacolo di e con Dario Rigolli che inaugura domenica 20 novembre alle ore 17 la nuova rassegna di Circo teatro di Spazio Kabum.

Come vuole la tradizione della scuola di circo di Varese, lo spettacolo è ad ingresso libero (ma con uscita a cappello) e preceduto alle ore 16.30 da una merenda aperta a tutti.

Al centro della scena un personaggio un po’ stralunato e sognatore, protagonista di uno spettacolo poetico a metà tra il circo contemporaneo e il teatro di strada, in cui scopettoni e caffettiere prenderanno vita, tecniche di acrobatica e giocoleria si fonderanno per arrivare al gran finale.

Uno spettacolo per tutte le età, per chi nella vita ama il caffè e non ha paura di volare e per chi crede ancora che si può sognare anche ad occhi aperti!

Info e prenotazioni al 349 4568018 (anche WhatsApp e Telegram) oppure scrivendo a spaziokabum@gmail.com.