Musica, letture e mercatino, un mese di appuntamenti natalizi a Venegono Superiore

Aria di festa a Venegono Superiore, dove per tutto il mese di dicembre biblioteca e associazioni organizzano eventi a tema natalizio.

Si inizia venerdì 2 dicembre con un bel concerto di Natale del coro Compagnia della Gru, organizzato dalle associazioni Sui sentieri della musica e Luogo Eventuale, in collaborazione con la Comunità Pastorale Schuster e con il patrocinio del Comune. L’appuntamento è per le 20,45 nella chiesa parrocchiale di San Giorgio.

Attivo dal 2000 e con alle spalle oltre 500 concerti in Italia e all’estero, il coro proporrà brani della tradizione natalizia e pop in chiave gospel. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Venerdì 9 dicembre alle 16,30 in biblioteca un’iniziativa per i più piccoli con la lettura animata “Natale tra le pagine” a cura dell’associazione Parole in viaggio. L’evento, per bambini dai 6 ai 10 anni, è a partecipazione gratuita ma con posti limitati. Per informazioni e prenotazioni 0331 824459 o via mail a: biblioteca@comune.venegonosuperiore.va.it

Domenica 11 dicembre ci sarà il mercatino di Natale, con tante bancarelle di artigiani e hobbisti sotto i portici di via XXV Aprile. Sarà attivo il punto ristoro degli Alpini, mentre la giornata sarà allietata da un intervento del Corpo musicale di Venegono Superiore. Per i bambini animazione con i supereroi dell’associazione Cuorieroi.

Infine, domenica 18 dicembre alle 21 nella Palestra comunale ci sarà il Concerto di Natale del Corpo musicale di Venegono Superiore.

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero e gratuito