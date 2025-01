Lo scrittore e insegnante Dario Levantino ospite del comprensivo Marconi di Venegono Superiore

Dario Levantino, scrittore e insegnante, incontrerà i ragazzi dell’istituto comprensivo Guglielmo Marconi, dei plessi della scuola secondaria di Venegono Superiore.

L’incontro è per lunedì 20 gennaio alle ore 15.30 nell’ambito del progetto sulla legalità. Parteciperà all’evento la rete provinciale del consiglio comunale dei ragazzi (CCdR) dell’ufficio scolastico territoriale.

Dario Levantino è nato a Palermo nel 1986. Laureato in Lettere e filosofia, insegna italiano in un liceo di Monza. Il suo esordio, Di niente e di nessuno (Fazi Editore, 2018), ha vinto il Premio Biblioteche di Roma 2018, il Premio Letterario Subiaco Città del Libro 2018, il Premio Leggo QuINDI Sono 2019 ed è stato tradotto in Francia con il plauso della critica. Il suo secondo romanzo, Cuorebomba, è uscito nel 2019 ed è stato ugualmente tradotto in Francia. Con La violenza del mio amore (2021) ha continuato a raccontare le vicende di Rosario, ma con Il cane di Falcone (2022), grande successo di critica e di pubblico, ha saputo conquistare il cuore dei ragazzi.