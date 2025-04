Castellanzese recuperata in extremis dalla Varesina, il derby finisce 1-1

Il derby tra Varesina e Castellanzese è terminato in pareggio. Dopo un buon avvio della Varesina con due buone occasioni per Gasparri e Bertoli a passare in Vantaggio è stata la Castellanzese, grazie al gol dell’ex di Rodolfo Masera. I neroverdi dopo il vantaggio hanno giocato una partita molto attenta, collezionando anche un paio di occasioni per il raddoppio intorno alla mezz’ora della ripresa. La Varesina nonostante una gara di sofferenza, condita da tanti errori tecnici è riuscita a pareggiare al 96’ su azione d’angolo dove Sassi è stato il più lesto ad avventarsi sul pallone e a firmare il gol del definitivo 1-1. Questo punto non serve a nessuna delle due squadre perché la Varesina ha perso terreno nei confronti delle dirette concorrenti ed ora sarebbe fuori dai playoff a causa della peggior differenza reti con il Desenzano. La Castellanzese si è vista sfuggire ancora una volta nel recupero due punti di fondamentale importanza per la corsa salvezza.

Fischio d’inizio

La Varesina inizia con un 3-4-3 che prevede Chironi tra i pali, Pirola, Mapelli e Caverzasi compongono il terzetto arretrato, sulle fasce ci sono Gasparri e Miconi, con Guidetti e Ghioldi in mezzo, in avanti Bertoli è affiancato da Sassi e Mazia. La Castellanzese risponde col classico 3-5-2 con Salina in porta, davanti a lui gli ex di turno Gritti e Robbiati, con Rusconi che completa il trio, in mezzo al campo ci sono Castelletto, Lacchini Selmo, con Boccadamo e l’altra vecchia conoscenza rossoblu Rodolfo Masera, in avanti torna Chessa al fianco di Colombo. Il direttore di gara è il signor Gianluca Toselli di Gradisca d’Isonzo coadiuvato dagli assistenti Tangaro di Molfetta e De Candia di Bari.

Primo tempo

All’8‘ il primo guizzo della partita è della Varesina con il capitano Gasparri che prova un destro dal limite che però è facile preda di Salina. Risponde la Castellanzese con un traversone di Boccadamo che consente a Colombo di schiacciare di testa, con Chironi che è attento e respinge. Al 17’ Mazia mette in mezzo un’interessantissima palla tagliata per Bertoli che per pochissimo non riesce a trovare la deviazione vincente. Al 24’ neroverdi pericolosi con Chessa che riceve palla ai sedici metri e calcia rasoterra, ma debolmente e Chironi blocca a terra. Al 27’ Chessa premia l’inserimento di Rodolfo Masera che dopo aver saltato un paio di avversari si ritrova a tu per tu con Chironi e segna il gol del 1-0 per un classico gol dell’ex. Dopo la rete degli ospiti la Varesina non è riuscita a reagire collezionando una serie di errori tecnici. Dopo 2 minuti di recupero si chiude il primo tempo con la Castellanzese in vantaggio per 1-0.

Secondo tempo

La Varesina prova subito a rendersi pericolosa e colleziona subito due opportunità, prima un colpo di testa di Sassi e poi con un tiro di Bertoli, entrambi i tentativi terminano alti. Dopo i primi minuti di pressione dei padroni di casa la partita si affievolisce e ritorna sulla falsa riga del primo tempo con manovra confusa e tanti passaggi sbagliati. La Castellanzese intorno alla mezz’ora si rende pericolosa con due contropiedi: il primo portato avanti grazie ad una galoppata di Robbiati, che ha poi scaricato su Chessa che con il destro ha cercato il palo più lontano, mancando lo specchio, e poi l’occasione l’ha avuta Di Coste che ha sparato alto dal limite. Al 36’ occasione Varesina con una punizione di Gianola respinta da Salina in due tempi, subendo anche fallo. Nel corso dei 6 di recupero occasione per le Fenici su azione d’angolo con Gianola che mette in mezzo per Bertoli che tocca da posizione ravvicinata e Salina blocca. Il pareggio della Varesina è arrivato proprio allo scadere sull’ultimo giro dalla bandierina con Sassi che ha sfruttato una mischia ed è stato il più lesto di tutti e ha messo il pallone in rete per l’1-1. E con questo risultato è terminata la sfida.

RISULTATI 34° GIORNATA – GIRONE B SERIE D

Breno – Magenta 1-3, Desenzano – Ciliverghe 1-0, Chievo – Casatese 0-1, Fanfulla – Ospitaletto 0-1, Sangiuliano City – Nuova Sondrio 2-1, Caratese – Crema 4-1, Pro Palazzolo – Arconatese 3-0, Pro Sesto – Club Milano 2-1, Sant’Angelo – Vigasio 1-3, VARESINA – CASTELLANZESE 1-1.

CLASSIFICA

Ospitaletto 67, Caratese 64, Casatese e Pro Palazzolo 62, Desenzano e VARESINA 60, Chievo 50, Pro Sesto 46, Sant’Angelo e Breno 44, Club Milano e Crema, 42, Nuova Sondrio e Vigasio 41, Sangiuliano City 39, CASTELLANZESE 36, Magenta 31, Fanfulla 30, Ciliverghe 29, Arconatese 25.

VARESINA CASTELLANZESE 1-1 (0-1)

Marcatori: 27’ pt Rodolfo Masera (C), 45’+6 st Sassi (V)

Varesina (3-4-3): Chironi; Mapelli, Caverzasi (11’ st Rosa), Pirola; Miconi (22’ st Sacco), Guidetti (32’ st Gianola), Ghioldi (11’ st Mauri), Gasparri; Sassi, Bertoli, Mazia (38’ st Argint). A disp.: Sorrentino, Coghetto, Cosentino, Guffanti. All.: Marco Spilli

Castellanzese (3-5-2): Salina; Robbiati, Gritti, Rusconi; Rodolfo Masera, Castelletto, Lacchini (33’ st Brondi), Selmo (27’ st Di Coste), Boccadamo; Colombo (44’ st Boix Garcia), Chessa (44’ st Bernardi). A disp.: Scodellaro, Padovan, Fall, Fiorella, Zulli, Bernardi, Boix Garcia. All.: Mattia Mangone

Arbitro: Gianluca Toselli di Gradisca di Isonzo (Tangaro e De Candia)

Recupero: 2’ + 6’

Angoli: 3-3

Ammoniti: Guidetti e Pirola (V), Boix Garcia (C).

Note: Giornata soleggiata, campo in perfette condizioni