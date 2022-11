Per Natale a Brinzio torna l’iniziativa del “presepe esteso”

Dopo il successo degli anni scorsi Gli Amici del Presepe di Brinzio hanno pensato di proseguire, anche per questo Natale 2022, con la bella e partecipata iniziativa del Presepe Esteso, rivolta a tutti i brinziesi. «Non solo una passione e un’importante tradizione ma simbolo essenziale del nostro patrimonio culturale, da rinnovare e celebrare ogni Santo Natale» fanno sapere.

Partecipare è molto semplice e non vengono richiesti requisiti particolari: grande, piccolo, illuminato, sulla finestra, sul balcone, in cortile… basta solo che sia possibile ammirarlo passando. Una volta realizzato il proprio Presepe sarà possibile condividerlo inserendolo sul sito web parrocchiale al fine di creare una mappa/itinerario artistico per le vie di Brinzio «così da sentirci tutti un po’ più uniti nelle prossime festività» concludono Gli Amici del Presepe.

Domenica 18 dicembre alle 9:45, inoltre, durante la S. Messa della IV domenica d’Avvento, si terrà la benedizione di tutte le statuine di Gesù Bambino esposte.

Nella locandina, che potete trovare cliccando qui, troverete il QRcode da scannerizzare per inserire il vostro presepe nel sito web parrocchiale.