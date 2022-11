“Nessun degrado nei cimiteri di Vergiate”

L’amministrazione comunale di Vergiate e il sindaco Daniele Parrino hanno risposto a Vergiate 2030 e al suo capogruppo Romano Balzarini riguardo le critiche che la formazione di minoranza aveva sollevato di recente sulla condizione dei cimiteri del centro e delle frazioni. In un’interpellanza presentata alcuni giorni prima della festa di Ognissanti, Vergiate 2030 aveva infatti denunciato danni nei cimiteri del paese e diverse situazioni di degrado lette come sintomo di una manutenzione non adeguata.

«Le osservazioni e le fotografie pubblicate – ribatte però la maggioranza – sono in gran parte riferite ad uno specifico momento, ovvero quello delle operazioni di pulizia e preparazione dei cimiteri in occasione della commemorazione dei defunti e non alla generalità dei casi, fatta salva la segnalazione relativa ai vetri mancanti in una parte della copertura. Si tratta in ogni caso di opere di manutenzione ordinaria, che rientrano nella normale operatività degli uffici comunali e dell’azienda appaltatrice, che sarebbe facile far presente all’amministrazione comunale con l’uso dei canali usuali, ai quali molti cittadini fanno ricorso per le proprie segnalazioni».

«L’amministrazione comunale di Vergiate – aggiunge – è sempre stata attiva e attenta alle sensibilità dei cittadini, e ha dedicato risorse importanti alla cura dei cimiteri, nel limite di quanto possibile. Utilizzare questi argomenti per farsi pubblicità, sfruttando la commemorazione dei nostri defunti, risulta cinico e davvero di cattivo gusto, oltre che rispondere al falso. Non sono ravvisabili situazioni di grave degrado e pericolo, né lo stato di abbandono. È sufficiente andare di persona in uno dei nostri cimiteri e parlare con le persone in visita per verificare la vera situazione attuale. È evidente che stiamo parlando di strutture molto vecchie che hanno necessità di manutenzione continua, tutto è perfettibile e si può sempre migliorare, ma dipingere i nostri cimiteri come se fossero in una situazione di totale degrado e pericolo è inaccettabile. Rappresentare il nostro Comune sui giornali locali come un Paese degradato e

abbandonato sia vergognoso e un’offesa a tutti i vergiatesi che lo amano».

«Nel prossimo consiglio comunale – afferma poi la maggioranza -, vera sede deputata alla discussione di quanto rappresentato dal consigliere di minoranza in questione, l’amministrazione comunale fornirà, come sempre, risposta completa e dettagliata in merito a quanto pubblicato».