Quaranta milioni di euro per Lu-ve spa di Uboldo da Bnl Bnp Paribas

Continua la politica di investimenti di Luve spa la multinazionale di Uboldo tra i leader mondiali nel settore degli scambiatori di calore ad aria per la refrigerazione. Questa volta il finanziamento (tecnicamente un sustainability linked loan) arriva da Bnl Bnp Paribas: una tranche da 40 milioni di euro. Il gruppo della famiglia Liberali è quotato su Euronext Star Milan del mercato Euronext Milan ed è il terzo costruttore al mondo nel settore di scambiatori di calore ad aria per la refrigerazione di processi industriali, il condizionamento dell’aria (civile, industriale e di precisione) e la power generation.

Il “positive loan” di BNL BNP Paribas prevede condizioni che diventano ulteriormente migliorative per l’azienda al raggiungimento di precisi obiettivi di sostenibilità. Nello specifico il finanziamento è destinato ai piani di sviluppo di Lu-Ve Group, finalizzati alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Il Gruppo contribuisce direttamente al benessere dell’ambiente attraverso lo sviluppo di scambiatori di calore che utilizzano fluidi refrigeranti naturali (CO2, ammoniaca, propano e acqua glicolata), al posto degli idrofluorocarburi (HFC), col conseguente beneficio di azzerare o ridurre drasticamente gli impatti negativi sull’ambiente (ODP – Ozone Depletion Potential e GWP – Global Warming Potential), rispondendo così anche alle esigenze green dei propri clienti.

Mariaelena Gasparroni, direttrice della divisione corporate Banking di BNL BNP Paribas: «Grazie a strumenti di business sostenibili come i “positive loan”, continuiamo a supportare, in una logica di partnership, le realtà industriali italiane, riconosciute anche a livello internazionale come attori di rilievo nei loro settori di riferimento. Il finanziamento di Bnl Bnp Paribas a Lu-Ve Group, società che investe in innovazione tecnologica ed è attiva nella salvaguardia dell’ambiente, rientra quindi pienamente nella strategia di “positive banking”, comune alla Banca e a tutto il Gruppo Bnp Paribas nel mondo, coniugando business e sostenibilità economica, ambientale e sociale».

Matteo Liberali, amministratore delegato di Lu-Ve Group ha dichiarato: «Siamo molto contenti di aver stipulato questo finanziamento con BNL BNP paribas per supportare i piani di sviluppo sostenibile di Lu-ve Group che ha dimostrato da sempre grande attenzione alle tematiche ESG. Un’attenzione che è nel nostro DNA da sempre: cura delle persone, innovazione e rispetto dell’ambiente sono i tratti distintivi del nostro modo di fare impresa dal 1986. Nel 2004, abbiamo realizzato il primo impianto transcritico a CO2 d’Europa, puntando con decisione su fluidi refrigeranti naturali e rispettosi dell’ambiente, già in linea con i più recenti obiettivi di sostenibilità adottati oggi internazionalmente. Il nostro team di ricerca e sviluppo sta lavorando, in anticipo rispetto agli altri operatori del mercato, su prodotti ad alta efficienza energetica, con liquidi refrigeranti naturali a ridotto impatto ambientale, bassi livelli di rumorosità, elevata affidabilità nel tempo. Grazie all’accordo con BNL potremo accelerare la nostra transizione verde e studiare applicazioni ancora più innovative ed all’avanguardia».