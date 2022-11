Quattordicenne muore investito da un tram a Milano

Ragazzo muore investito da un tram mentre in bicicletta percorre via Tito Livio a Milano.

La tragedia è avvenuta questa mattina, martedì 8 novembre, intorno alle 8.15 mentre il ragazzo stava percorrendo in bicicletta una strada che conduce alla zona in cui si trovano alcuni istituti scolastici, tra Porta Romana e Calvairate. Ancora da ricostruire la dinamica dell’incidente che ha coinvolto anche un uomo di 45 anni, forse l’autista del tram. Sul posto i vigili del fuoco e i sanitari ma per il giovane non c’è stato nulla da fare.