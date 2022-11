Rasizza ad di Openjobmetis: “Il mercato del lavoro cambia e resiste, tra flessibilità e smartworking”

«Il mercato del lavoro non sta andando male. Certo, ci sono alcuni mestieri che fanno fatica a trovare e ci sono alcune aziende che non riescono a trovare personale, però il mercato è resiliente e sta cambiando. Ma è giusto che stia cambiando e dev’essere il più veloce possibile». Lo ha detto oggi Rosario Rasizza, amministratore delegato di Openjobmetis spa e presidente di Assosomm, l’associazione italiana delle Agenzie per il lavoro intervistato a Sky Tg24 Business.

«In molti sono passati dal concetto di avere un lavoro a tempo indeterminato all’esigenza di avere la certezza che se perdono il lavoro possono trovarne un altro nel più breve tempo possibile, e questo va in parallelo con le politiche attive del lavoro. Bisogna avere un mercato del lavoro liquido, senza molte rigidità perché deve consentire a tutti di lavorare e di trovare un nuovo lavoro se vuoi cambiarlo velocemente».

Nell’intervista si parla anche di smart working, di reddito di cittadinanza e del ruolo che le agenzie per il lavoro possono avere nel cambiare questo strumento.

Qui sotto l’intervista completa: