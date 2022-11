Una scalinata per arrivare alla “nuova” cava di molera della Valle del Lanza

Alla fine di gennaio 2022 le Guardie Ecologiche Volontarie del Parco della Valle del Lanza hanno riscoperto una cava di molera, tra Malnate e Solbiate con Cagno, che era rimasta nascosta per lunghi anni.

Galleria fotografica La scala per la nuova cava di molera della Valle del Lanza 4 di 6

La scoperta fu molto importante per il monumento naturale del Plis del Lanza e molti sono stati i curiosi che in questi mesi hanno camminato sulle rive del rio Lanza per dare un’occhiata.

Per aiutare i visitatori, tenendo in considerazione anche la posizione poco agevole rispetto al sentiero, le Gev – grazie anche all’aiuto economico del Rotary Club Appiano Gentile e Colline Comasche – si sono messe al lavoro costruendo una scalinata naturale e sistemando l’ingresso alla cava. I lavori non sono ancora ultimati ma la via è stata tracciata.