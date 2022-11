Scontro e ribaltamento a Castelveccana, un ferito lieve

Incidente automobilistico è avvenuto attorno alle 20:30 a Castelveccana lungo la Strada Provinciale 69 . Per cause da accertarsi due autovetture si sono scontrate, nell’impatto uno dei veicoli si è ribaltato sulla sede stradale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della sede di Luino con un’autopompa. Gli operatori hanno messo in sicurezza i veicoli, estratto uno degli occupanti, trasportato poi in ospedale in codice verde.

Coinvolte nello scontro quattro ragazze di 19 anni e una donna di 79.