Sean Sogliano è nuovamente il direttore sportivo dell’Hellas Verona

Dopo l’addio al Padova nel gennaio del 2022, Sean Sogliano torna in pista, andando in un club che conosce bene.

Il dirigente varesino è infatti, da giovedì 17 novembre, il nuovo direttore sportivo dell’Hellas Verona, ruolo che ha già ricoperto dal 2012 al 2015, dopo una parentesi a Palermo ma soprattutto aver portato il “suo” Varese dai dilettanti ai playoff di Serie B.

Ora il ritorno in una piazza che conosce bene e anche nella massima serie, dopo l’esperienza poco fortunata al Padova in Serie C. Non sarà un lavoro facile, anche perché la squadra gialloblù è ultima in classifica con appena 5 punti in 15 gare di campionato e la quota salvezza distante 8 punti.