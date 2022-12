Zaffaroni in Serie A: è il nuovo allenatore dell’Hellas Verona

Da un varesino a un saronnese. Sean Sogliano è da pochi giorni tornato a ricoprire il ruolo di direttore sportivo dell’Hellas Verona e, in attesa della riapertura del calcio mercato e della ripresa del campionato dopo i Mondiali, ha scelto Marco Zaffaroni come allenatore.

Zaffaroni avrà il compito di affiancare alla guida della prima squadra veronese Salvatore Bocchetti, che è privo del patentino per allanare in Serie A.

«Ringrazio il Presidente Maurizio Setti – le parole dell’allenatore raccolte dall’ufficio stampa dell’Hellas -, il Responsabile Area Tecnica Francesco Marroccu e il Direttore Sportivo Sean Sogliano per la fiducia che mi hanno dimostrato. Sono orgoglioso per l’incarico ricevuto e consapevole delle difficoltà che tutti insieme dovremo affrontare e superare, per provare a risalire in classifica. Concentrerò tutte le mie forze e le mie energie al campo insieme a Mister Bocchetti, a tutto lo staff e ai giocatori. Questa lunga pausa di campionato ci permetterà di conoscerci bene e lavorare al meglio, per farci trovare pronti alla ripresa del campionato, mercoledì 4 gennaio».