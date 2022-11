Successo per CamminaForesteUrbane 2022: 3000 persone e 100 realtà coinvolte in 25 Comuni

L’edizione 2022 di CamminaForesteUrbane è stata un successo di partecipazione e coinvolgimento. L’evento promosso da ERSAF in collaborazione con Legambiente Lombardia e con il sostegno di Lipu, CAI e Federparchi per far conoscere le aree boschive urbane e periurbane e promuovere nuove progettazioni partecipate di rinverdimento, ha visto la realizzazione di 73 camminate dal 5 al 27 novembre, accompagnate da iniziative collaterali quali, mostre, attività di educazione ambientale, laboratori botanici, giochi, raccolta di rifiuti abbandonati, incontri filosofici e letture poetiche, messa a dimora di nuovi alberi in concomitanza con la Giornata Nazionale dell’Albero. Agli eventi sono state coinvolte 100 realtà territoriali come associazioni, scuole, comitati locali, 25 amministrazioni comunali che hanno organizzano passeggiate guidate in aree di forestazione urbana, 15 parchi di cui 5 regionali e 6 PLIS, in 7 province lombarde: Varese, Como, Milano, Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova, per un totale di 340km percorsi, con una media di 4,6km per camminata.

In 3.000 camminatori, tra i quali tanti bambini e ragazzi grazie al coinvolgimento delle scuole, si sono uniti alla proposta di attraversare a piedi aree verdi delle proprie città, per scoprire il territorio e le sue bellezze, condividere conoscenza e trascorrere insieme una giornata nella natura.

Durante le escursioni, aperte gratuitamente a tutti, sono state raccolte le firme all’appello per aumentare gli spazi verdi e tutelare quello che già esiste. Aderendo, ciascun firmatario esprime la volontà di prendersi cura degli alberi e della natura, di voler contribuire attivamente a custodire il verde pubblico con attenzione e lungimiranza, chiedendo alle istituzioni pubbliche di estendere e far vivere nuove foreste urbane avviando processi di collaborazione e cura partecipata, perché ogni umano possa vivere vicino ad un albero e goderne i tanti benefici. Da oggi è possibile firmare online l’appello “Foreste per il clima, foreste per la vita. Creiamo una rete di Comuni della foresta”.

I NUMERI DI CAMMINAFORESTEURBANE 2022

Eventi: 73

KM camminati: 340

KM media per evento: 4,6

Partecipanti: 3.000

KM totali percorsi se sommano tutti i partecipanti: 13.800

Promotori: ERSAF, Legambiente Lombardia

Sostenitori: LIPU, Federparchi Lombardia, CAI

49 Partner Locali: FAB Flora Alpina Bergamasca, LIPU Bergamo, Carabinieri Forestali, Consulta per l’Ambiente del Comune di Brescia, LIPU Centro Operativo Difesa Ambiente, LIPU sezione di Brescia, CAI sezione di Bozzolo, Nordic Walking sezione di Mantova, Gruppo comunale di Protezione Civile Cassina Rizzardi, Circolo Culturale 3 Torri Castro, Scuola primaria annessa Convitto Nazionale Cesare Battisti di Lovere, Associazione Itaca Corsico, Ristorante Sabor Catàlan, Associazione Sorriso Cusano Milanino, Città Giardino Cusano Milanino, Cammino&Raccolgo Cusano Milanino, Osservatori del Verde Lainate, AVIS Lainate, Cooperativa Sociale Serena Lainate, Cooperativa Sociale Il Grappolo Lainate, Proloco Bienate Magnago Aps, Associazione Polisportiva Bienatese, Sci Club Tre Campanili, Scout Agesci Mede 1, AVIS sezione di Mede, Ass. La Fucina di San Rocco Mede, Ass. Amici della Biblioteca Mede, Comitato Difesa Ambiente zona 5 Milano, CasciNet Milano, Terzo Paesaggio Milano, FaunaViva Milano, Made in Corvetto Milano, Forestami, Cooperativa Koiné, Italia Nostra centro di Forestazione Urbana Milano, Compagnia Ciribiciaccola Milano, Lipu Milano, Monzainbici, Covestro srl, LIPU Parabiago, Guardie Ecologiche Volontarie del Parco Regionale della Valle del Lambro, Demetra ONLUS, Associazione Amici della Valletta, Osservatorio Astronomico Schiapparelli, Insubria Trekking, Associazione Colli Briantei, Protezione Civile Sumirago, Auser Oltre lo sgurado Como, Circolo Lardato Si San Francesco Busto Arsizio.

25 Enti Locali Comuni: Albiolo, Bergamo, Curno, Ponte San Pietro, Brescia, Bussero, Cassina Rizzardi, Cesano Maderno, Desio, Cremona, Lainate, Mede Lomellina, Milano, Omio Sotto, Filago, Pessano con Bornago, Rovello Porro, San Colombano al Lambro, Seregno, Stagno Lombardo, Sumirago, Tavernerio, Uggiate Trevano, Varese, Vittuone.

15 Parchi: Parco regionale Valle del Lambro, Parco Regionale dei Colli di Bergamo, Parco Regionale Oglio Sud, Parco Nord Milano, Consorzio Parco del Lura, Parco delle Groane e della Brughiera Briantea, PLIS del Roccolo, Parco regionale Oglio Nord, Parco regionale del Serio, PLIS della Valletta, Campo dei Fiori, PLIS P.A.N.E., PLIS de Po e del Morbasco, PLIS Valle del Torrente Cosa, PLIS Alto Milanese.

28 Legambiente: Usmate Velate, Bergamo, Brescia, Bussero, Primalpe, Castro alto Sebino, Castronno, Cinisello Balsamo, Corsico, Cusano Milanino, Desio, Busto Arsizio, Lomellina, Zanna Bianca Milano, Monza, Brembo Oasi verde, Trezzo sull’Adda, Parabiago, Varese, Pavia, Pessano con Bornago, Pontoglio, San Colombano al Lambro, Seregno, Castronno, Como, Vittuone, Retemabiente Milano.