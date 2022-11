A Taino in 180 alla pedalata con il “Puma” Alessandro Covi 

Sono stati in 180 domenica mattina a Taino a pedalare con Alessandro Covi nella prima edizione delle “Pedala con il Puma”. Una grande festa per i tifosi del professionista tainese dell’UAE Team Emirates.

L’evento promosso dal Club Il Puma di Taino del presidente Marco Burattinello è stato organizzato dal punto di vista tecnico dalla Società Ciclistica Orinese nel contesto delle iniziative di Ciclovarese con il patrocinio del Comune di Taino. (foto di Giordano Azzimonti)

A dare il via il main sponsor della giornata Maurizio Giovannella che ha messo in movimento il serpentone multicolore a pedali composto da giovani e meno giovani tutti legati dalla passione per il ciclismo e dal tifo per il campione varesino al termine di una stagione agonistica che ha riservato grandi emozioni e soddisfazioni ai 300 appartenenti al tifo organizzato, su tutte la vittoria di Alessandro Covi nella tappa con arrivo sulla Marmolada (Passo Fedaia) al Giro d’Italia.

Nel gruppo dei pedalatori, impegnati su un percorso di 25 chilometri da percorrere ad andatura rigorosamente turistica, c’erano i giovani della Società Ciclistica Orinese, la squadra dell’alto Varesotto dove Alessandro Covi ha iniziato la sua carriera ciclistica, oltre ai tanti cicloamatori provenienti da Lombardia e Piemonte. All’arrivo grazie alla disponibilità di Alessandro foto ricordo con tutti i partecipanti da conservare come ricordo di una bella giornata.