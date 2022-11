Truffa del falso nipote: due arresti nel Luganese

A Lugano sono stati arrestati un 48enne e una 17enne, entrambi cittadini polacchi residenti in Polonia. Sono sospettati di aver preso parte a due truffe e a una tentata truffa del “falso nipote” ai danni di tre anziani della regione. Gli arresti sono stati resi possibili grazie all’intensa attività investigativa e operativa messa in atto dalla Polizia cantonale in collaborazione con la Polizia città di Lugano.

Fondamentale è stata la segnalazione di un familiare in relazione a un congiunto truffato, che ha permesso di raccogliere i primi elementi per risalire alla coppia. Successivamente un altro anziano, intenzionato a consegnare il denaro ai truffatori, è entrato in contatto sul tragitto verso casa con agenti della Polizia città di Lugano, permettendo poi ad agenti della Polizia cantonale di fermare il 48enne e la 17enne nelle vicinanze del suo domicilio. Inoltre, è stata recuperata la refurtiva (alcune migliaia di franchi). L’ipotesi di reato nei loro confronti è di truffa. L’inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Pamela Pedretti e dalla magistratura dei minorenni.