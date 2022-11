Un Fiat Doblò per l’Auser di Varese, un aiuto alle persone in difficoltà

Parte nuovamente il servizio di trasporto sociale di Progetti del Cuore grazie alla generosità delle attività del territorio. Anche a Varese sarà garantito l’apporto di un importante servizio di mobilità gratuita: un aiuto importante ai malati oncologici e alle famiglie in difficoltà del comune che avranno a disposizione un mezzo di trasporto Fiat Doblò, completamente attrezzato, che favorirà i trasferimenti presso centri specializzati in cure mediche.

Progetti del Cuore collabora con le più importanti istituzioni e associazioni di volontariato di tutta Italia e integra nel proprio oggetto sociale lo scopo di avere un impatto positivo sulla società e sul territorio. L’obiettivo prevalente dell’attività è il rafforzamento del senso di unione che lega la collettività, con uno sguardo speciale verso le fasce più deboli, che trovano assistenza quotidiana nei servizi di mobilità gratuita e prevenzione sanitaria.

Le aziende che parteciperanno potranno trasferire sul proprio marchio il valore sociale di questa iniziativa ed “abbracciare” le persone più fragili della comunità, cercando di migliorare la loro qualità di vita.

Auser Varese potrà così continuare a occuparsi di coloro che sono meno fortunati, come fa ormai da anni.

“Ricevere questo mezzo per noi è veramente importante – spiega il presidente Giancarlo Monzini -. Si tratta di servizio di accompagnamento socio sanitario, grazie al quale si viene incontro ai bisogni della gente del nostro territorio. Attraverso il mezzo che Progetti del Cuore ci ha consegnato, i pazienti potranno raggiungere tutti i giorni i vari presidi sanitari per sottoporsi a cure mediche e visite specializzate. A Varese c’è un centro oncologico importante, il mezzo che abbiamo ricevuto servirà per il trasferimento dei pazienti che vengono sottoposti a servizi di cure specialistiche. Il nostro è un trasporto di tipo socio- assistenziale, che rappresenta un aiuto diretto anche per le famiglie. Saremo più presenti sul territorio attraverso questa donazione. Negli ultimi due anni abbiamo percorso 37mila chilometri, per l’Auser ricevere un aiuto così è fondamentale”.

La conferenza stampa di presentazione dell’evento si è tenuta a Varese, giovedì 10 novembre presso la sede dell’ente in Piazza de Salvo Fulvio.

“Tra i testimonials di Progetti del Cuore figurano nomi noti dello sport e dell’impegno sociale, tra cui Annalisa Minetti, Beppe Signori e Andrea Devicenzi: esempi di persone vere, piene di passione, campioni fortemente impegnati nel sociale, che sfidano ogni giorno i propri limiti e combattono contro i pregiudizi, mettendo la loro popolarità al servizio del prossimo. Gesti semplici, ma importantissimi, che ognuno di noi dovrebbe seguire”.