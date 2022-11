Una Ferrari formula 1 a Malpensa

Le foto sono comparse su un gruppo facebook e sono davvero insolite, rilanciate subito dall’attivo account Vola Malpensa: una Ferrari F1 sul piazzale di Malpensa.

L’auto da corsa non era in moto, ovviamente. Come accaduto in altri casi, si trattava di una spedizione cargo in partenza dall’Italia, che ha in Milano Malpensa il suo scalo merci più importante.

Non sono spedizioni ordinarie, chiaro, ma neppure rarissime: da Malpensa sono passate ad esempio le Formula E (qui le foto) e altre supercar dirette in particolare verso i ricchi Stati del Golfo.